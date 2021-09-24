«Коммерсантъ» узнал о планах Ozon запустить онлайн-кинотеатр
Маркетплейс Ozon обсуждает варианты запуска онлайн-кинотеатра, компания провела консультации с ivi, Megogo и видеосервисом Viasat, рассматривается покупка технологии white label или готовой платформы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ozon, ivi, Megogo и Viasat отказались от комментариев.
Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что компания не определилась с конкретикой. По его мнению, Ozon хочет решить экосистемные задачи и усилить программу лояльности. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отметил, что Ozon идет по стопам Amazon, который развивает сервис Amazon Prime Video, и российских экосистем. Например, в подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», в экосистему Сбера – Okko, у МТС – Kion.
По мнению собеседника издания в крупном видеосервисе, партнерская модель – самый простой, быстрый и дешевый способ выйти на рынок.
Сделать платформу с нуля почти невозможно, обычно покупается готовое решение, которое потом дорабатывается под клиента, рассказал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов. По его оценке, стоимость такого решения составляет $7-10 млн, его развертывание и поддержка — $2 млн в год, подбор команды — $2-3 млн, привлечение 1 млн пользователей — $30 млн из расчета 2000 руб. за человека.