«Коммерсантъ» узнал о планах Ozon запустить онлайн-кинотеатр

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что компания не определилась с конкретикой. По его мнению, Ozon хочет решить экосистемные задачи и усилить программу лояльности. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отметил, что Ozon идет по стопам Amazon, который развивает сервис Amazon Prime Video, и российских экосистем. Например, в подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», в экосистему Сбера – Okko, у МТС – Kion.