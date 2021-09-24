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«Коммерсантъ» узнал о планах Ozon запустить онлайн-кинотеатр

Ведомости

Маркетплейс Ozon обсуждает варианты запуска онлайн-кинотеатра, компания провела консультации с ivi, Megogo и видеосервисом Viasat, рассматривается покупка технологии white label или готовой платформы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ozon, ivi, Megogo и Viasat отказались от комментариев.

Собеседник издания, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что компания не определилась с конкретикой. По его мнению, Ozon хочет решить экосистемные задачи и усилить программу лояльности. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отметил, что Ozon идет по стопам Amazon, который развивает сервис Amazon Prime Video, и российских экосистем. Например, в подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», в экосистему Сбера – Okko, у МТС – Kion.

По мнению собеседника издания в крупном видеосервисе, партнерская модель – самый простой, быстрый и дешевый способ выйти на рынок.

Сделать платформу с нуля почти невозможно, обычно покупается готовое решение, которое потом дорабатывается под клиента, рассказал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов. По его оценке, стоимость такого решения составляет $7-10 млн, его развертывание и поддержка — $2 млн в год, подбор команды — $2-3 млн, привлечение 1 млн пользователей — $30 млн из расчета 2000 руб. за человека.

Ранее по теме: Ozon закрыл крупнейшую сделку на рынке коворкингов за всю историю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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