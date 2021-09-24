Рестораторы сообщили о дефиците осьминогов в России

Ломизе также добавил, что дефицит осьминогов возник на мировом рынке в целом из-за снижения вылова в Марокко и Мавритании на 30-40%. Причины этого в сокращении квот на ловлю и закрытых границах между этими соседними странами (Марокко контролирует территорию Западной Сахары, которая имеет общие границы с Мавританией). В Индонезии также наблюдается снижение вылова осьминогов из-за погодных условий, однако объемы снижения эксперт не указывает. Глава поставщика морепродуктов «Ла Маре» Юлия Гузева считает, что проблемы с поставками возникли из-за ситуации в Суэцком канале. «Все цепочки поставок нарушены, только через пару недель мы ожидаем восстановления работы», — рассказала Гузева. Ломизе также отмечает, что предложение осьминогов на мировом рынке продолжает сокращаться.