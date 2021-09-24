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Рестораторы сообщили о дефиците осьминогов в России

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Авария в Суэцком канале в 2021 г. и снижение вылова осьминогов привели к трехкратному росту цен на морской деликатес, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ресторанной отрасли. По словам основателя сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, поставки осьминогов сокращаются с начала лета.

«Количество поставщиков к середине сентября резко сократилось», — отметил он. Миронов рассказал изданию, что с конца весны поставщики осьминогов из Индонезии повысили цены в три раза — с 500 руб. за один кг до 1500 руб. Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Артем Ломизе уточнил, что речь идет о больших осьминогах, спрос на которых формируют рестораны. Эти слова подтвердил Евгений Ничипирук, основатель сети гастрономических баров «Раковая». «В качестве альтернативы поставщики предлагают песчаного осьминога с Сахалина либо замороженный продукт из Китая, спрос на который у посетителей ресторанов низкий», — отметил он. 

Ломизе также добавил, что дефицит осьминогов возник на мировом рынке в целом из-за снижения вылова в Марокко и Мавритании на 30-40%. Причины этого в сокращении квот на ловлю и закрытых границах между этими соседними странами (Марокко контролирует территорию Западной Сахары, которая имеет общие границы с Мавританией). В Индонезии также наблюдается снижение вылова осьминогов из-за погодных условий, однако объемы снижения эксперт не указывает. Глава поставщика морепродуктов «Ла Маре» Юлия Гузева считает, что проблемы с поставками возникли из-за ситуации в Суэцком канале. «Все цепочки поставок нарушены, только через пару недель мы ожидаем восстановления работы», — рассказала Гузева. Ломизе также отмечает, что предложение осьминогов на мировом рынке продолжает сокращаться.

В конце марта контейнеровоз Ever Given с 20 000 контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии до начала апреля. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Из-за блокировки движения по каналу, через который проходит до четверти морских перевозок нефти, она подорожала на 5%.

Ранее по теме: Суэцкий канал снял арест с судна Ever Given в обмен на компенсацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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