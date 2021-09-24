Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Российские банки выдали ESG-кредитов на 400 млрд рублей

Ведомости

Российские банки по состоянию на 1 июля выдали 400 млрд руб. кредитов с учетом ESG-факторов (environmental, social and corporate governance: окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Свои подсчеты аналитики сделали на основе опроса более 100 рейтингуемых банков (60% активов сектора) и публичных заявлений в СМИ.

Из выданной суммы 96% приходится на системно значимые банки (их 12). Основная часть финансирования (70%) идет в энергетический сектор. Именно банки, считают в «Эксперте РА», будут определять ESG-повестку в России в ближайшее время: 80% компаний из реального сектора не воспринимают всерьез ESG-факторы, в то время как почти треть банков из топ-20 уже внедрили ESG-оценку заемщиков.

Пока только крупные банки считают важным развитие ESG-кредитования, отметили в «Эксперте РА». Слабая заинтересованность средних и небольших банков в ESG объясняется тем, что к ним не предъявляются зарубежные требования — в отличие от крупных игроков, привлекающих фондирование на международных рынках и работающих с западными контрагентами, полагают аналитики.

Ранее по теме: Минфин и ЦБ разработали стратегию развития финрынка до 2030 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных