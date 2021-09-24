Российские банки выдали ESG-кредитов на 400 млрд рублей

Из выданной суммы 96% приходится на системно значимые банки (их 12). Основная часть финансирования (70%) идет в энергетический сектор. Именно банки, считают в «Эксперте РА», будут определять ESG-повестку в России в ближайшее время: 80% компаний из реального сектора не воспринимают всерьез ESG-факторы, в то время как почти треть банков из топ-20 уже внедрили ESG-оценку заемщиков.