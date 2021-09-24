Российские банки выдали ESG-кредитов на 400 млрд рублей
Российские банки по состоянию на 1 июля выдали 400 млрд руб. кредитов с учетом ESG-факторов (environmental, social and corporate governance: окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Свои подсчеты аналитики сделали на основе опроса более 100 рейтингуемых банков (60% активов сектора) и публичных заявлений в СМИ.
Из выданной суммы 96% приходится на системно значимые банки (их 12). Основная часть финансирования (70%) идет в энергетический сектор. Именно банки, считают в «Эксперте РА», будут определять ESG-повестку в России в ближайшее время: 80% компаний из реального сектора не воспринимают всерьез ESG-факторы, в то время как почти треть банков из топ-20 уже внедрили ESG-оценку заемщиков.
Пока только крупные банки считают важным развитие ESG-кредитования, отметили в «Эксперте РА». Слабая заинтересованность средних и небольших банков в ESG объясняется тем, что к ним не предъявляются зарубежные требования — в отличие от крупных игроков, привлекающих фондирование на международных рынках и работающих с западными контрагентами, полагают аналитики.