Задержанный в США топ-менеджер «Новатэка» освобожден под залог в $80 млн
Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй, которого власти США обвинили в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия активов, освобожден под залог в $80 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.
Как уточняет агентство, о мере пресечения в виде залога в $80 млн просило министерство юстиции США. В материалах суда подчеркивается, что данный запрос был одобрен. Следующее заседание суда запланировано на 30 сентября. Джитвэй вину не признал, через своего адвоката он заявил о невиновности по 15 пунктам обвинения. Там же указывается, что сторона обвинения не настаивает на его заключении под стражу.
Ранее посольство России в Вашингтоне обратилось в госдепартамент США, чтобы выяснить местонахождение Джитвэя. Топ-менеджер «Новатэка» пока не обращался за консульской помощью, отмечали там.
23 сентября минюст США сообщил о задержании Джитвэя. Его обвинили в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По данным американского минюста, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов. Речь идет об активах стоимостью $93 млн. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции. С 2005 г. у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — рассказали в министерстве.
В пресс-службе «Новатэка» позже заявили, что компания не имеет отношения к данному уголовному процессу и не обладает деталями разбирательства. «Новатэк» следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку», — отмечали там.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не может вмешиваться в американский уголовный процесс по данному делу, но готова оказывать Джитвэю дипломатическое содействие как гражданину РФ.
Джитвэй приехал в Россию в 1995 г., говорится на сайте компании. С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и комитета по инвестициям и стратегии, а также главным финансовым директором компании. В 2007 г. Джитвэй стал членом правления «Новатэка», с 2010 г. – зампредседателя правления. В 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ, которым предоставил Джитвэю российское гражданство.