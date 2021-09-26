На Калининской АЭС остановился четвертый энергоблок

Калининская АЭС находится в 150 км от Твери и в 350 км от Москвы. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля. Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га. Она обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. Установленная мощность Калининской АЭС – 4000 МВт.