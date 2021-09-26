На Калининской АЭС остановился четвертый энергоблок
Четвертый блок Калининской АЭС был остановлен автоматикой, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
«Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет», – говорится в сообщении.
Работу продолжают три энергоблока АЭС, радиационный фон в районе расположения станции не превышает естественных фоновых значений.
Калининская АЭС находится в 150 км от Твери и в 350 км от Москвы. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля. Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га. Она обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. Установленная мощность Калининской АЭС – 4000 МВт.