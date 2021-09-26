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На Калининской АЭС остановился четвертый энергоблок

Ведомости

Четвертый блок Калининской АЭС был остановлен автоматикой, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет», – говорится в сообщении.

Работу продолжают три энергоблока АЭС, радиационный фон в районе расположения станции не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС находится в 150 км от Твери и в 350 км от Москвы. Площадка АЭС находится на южном берегу озера Удомля. Общая площадь, занимаемая КАЭС, составляет 287,37 га. Она обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. Установленная мощность Калининской АЭС – 4000 МВт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных