ФАС нашла нарушения в рекламе McDonald’s в Татарстане
Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану выявило признаки нарушения закона в рекламе в приложении McDonald’s и в ресторане на Федосеевской улице в Казани, говорится на сайте управления.
По данным ведомства, в честь открытия нового ресторана на Федосеевской объявили скидку на Coca-Cola объемом 0,4 л — напиток предлагался бесплатно при заказе от 100 руб. Но при приобретении выяснилось, что в реальности в заведении дарят напиток объемом 0,25 л.
На запрос ФАС в ресторане сослались на техническую ошибку, из-за которой 0,25 л в рекламе превратились в 0,4 л. Служба квалифицировала рекламу как недостоверную и начала административное расследование. Ресторану грозит штраф до 500 000 руб.