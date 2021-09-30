ФАС нашла нарушения в рекламе McDonald’s в Татарстане

По данным ведомства, в честь открытия нового ресторана на Федосеевской объявили скидку на Coca-Cola объемом 0,4 л — напиток предлагался бесплатно при заказе от 100 руб. Но при приобретении выяснилось, что в реальности в заведении дарят напиток объемом 0,25 л.