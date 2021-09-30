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ФАС нашла нарушения в рекламе McDonald’s в Татарстане

Ведомости

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану выявило признаки нарушения закона в рекламе в приложении McDonald’s и в ресторане на Федосеевской улице в Казани, говорится на сайте управления.

По данным ведомства, в честь открытия нового ресторана на Федосеевской объявили скидку на Coca-Cola объемом 0,4 л — напиток предлагался бесплатно при заказе от 100 руб. Но при приобретении выяснилось, что в реальности в заведении дарят напиток объемом 0,25 л.

На запрос ФАС в ресторане сослались на техническую ошибку, из-за которой 0,25 л в рекламе превратились в 0,4 л. Служба квалифицировала рекламу как недостоверную и начала административное расследование. Ресторану грозит штраф до 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных