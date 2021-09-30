РЖД провела допразмещение «зеленых» еврооблигаций на 200 млн швейцарских франков

«Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов на "зеленые" активы и успешно выбранной стратегии выхода на рынок для размещения дополнительного выпуска РЖД удалось достичь ставки доходности 3% по цене 100,638, что выше номинала ранее выпущенных облигаций и одновременно ниже ставки купона первоначального выпуска 3,125%. Тем самым удалось улучшить эффективную ставку всего увеличенного выпуска в обращении на 450 млн швейцарских франков до 3,0694% и обеспечить экономию в заимствованиях этой системно значимой государственной компании по ее долговому портфелю», — отметил Шулаков, его слова приводятся в сообщении.