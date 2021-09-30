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РЖД провела допразмещение «зеленых» еврооблигаций на 200 млн швейцарских франков

Ведомости

Компания РЖД провела дополнительное размещение «зеленых» бессрочных субординированных еврооблигаций на 200 млн швейцарских франков. Доходность бумаг без права погашения до марта 2027 г. составила 3%, сообщает пресс-служба Газпромбанка со ссылкой на вице-президента кредитной организации Дениса Шулакова.

Листинг был проведен на бирже SIX Swiss Exchange, выпуск размещен с премией к номиналу по цене 100,638%. Спрос в книге заявок превысил 200 млн швейцарских франков. Заявки поступили от инвесторов из Швейцарии, России и других стран.

«Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов на "зеленые" активы и успешно выбранной стратегии выхода на рынок для размещения дополнительного выпуска РЖД удалось достичь ставки доходности 3% по цене 100,638, что выше номинала ранее выпущенных облигаций и одновременно ниже ставки купона первоначального выпуска 3,125%. Тем самым удалось улучшить эффективную ставку всего увеличенного выпуска в обращении на 450 млн швейцарских франков до 3,0694% и обеспечить экономию в заимствованиях этой системно значимой государственной компании по ее долговому портфелю», — отметил Шулаков, его слова приводятся в сообщении.

Объем первоначального выпуска бессрочных еврооблигаций РЖД в марте 2021 г. составил 250 млн швейцарских франков со ставкой купона 3,125%. Средства от допразмещения будут направлены на финансирование и рефинансирование «зеленых» проектов компании, добавили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных