РЖД провела допразмещение «зеленых» еврооблигаций на 200 млн швейцарских франков
Компания РЖД провела дополнительное размещение «зеленых» бессрочных субординированных еврооблигаций на 200 млн швейцарских франков. Доходность бумаг без права погашения до марта 2027 г. составила 3%, сообщает пресс-служба Газпромбанка со ссылкой на вице-президента кредитной организации Дениса Шулакова.
Листинг был проведен на бирже SIX Swiss Exchange, выпуск размещен с премией к номиналу по цене 100,638%. Спрос в книге заявок превысил 200 млн швейцарских франков. Заявки поступили от инвесторов из Швейцарии, России и других стран.
«Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов на "зеленые" активы и успешно выбранной стратегии выхода на рынок для размещения дополнительного выпуска РЖД удалось достичь ставки доходности 3% по цене 100,638, что выше номинала ранее выпущенных облигаций и одновременно ниже ставки купона первоначального выпуска 3,125%. Тем самым удалось улучшить эффективную ставку всего увеличенного выпуска в обращении на 450 млн швейцарских франков до 3,0694% и обеспечить экономию в заимствованиях этой системно значимой государственной компании по ее долговому портфелю», — отметил Шулаков, его слова приводятся в сообщении.
Объем первоначального выпуска бессрочных еврооблигаций РЖД в марте 2021 г. составил 250 млн швейцарских франков со ставкой купона 3,125%. Средства от допразмещения будут направлены на финансирование и рефинансирование «зеленых» проектов компании, добавили в пресс-службе.