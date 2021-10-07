Fix Price может открыть не менее 15 500 магазинов в России и СНГ
Не менее 15 500 магазинов Fix Price могут появиться в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ, заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов в интервью изданию «Коммерсантъ».
«Мы видим потенциал для открытия в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ не менее 15 500 магазинов», — сказал Кирсанов. По его словам, пока нет причин не открыть такое количество точек продаж, так как независимые аналитики прогнозируют, что российский рынок ритейла фиксированных цен будет развиваться темпами около 19% в ближайшие годы, что в пять раз быстрее, чем ожидаемые темпы развития ритейла в среднем.
Кирсанов уточнил, что в 2022 г. планируется открыть около 750 магазинов, а начиная с 2023 г. — по 800 ежегодно. Говоря о ситуации в этом году, гендиректор компании отметил, что есть возможность ускорить открытие магазинов и вместо 650 магазинов запустить 730, в том числе за рубежом и в регионах России. Особая динамика по приросту новых точек наблюдается на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. При этом эффективность магазинов остается высокой — как в Центральном регионе, так и на Камчатке, подчеркнул Кирсанов.
На сегодняшний день рентабельность магазинов Fix Price составляет 18,7%. Руководство компании уверено, что сможет утроить развитие сети в ближайшие 10–15 лет, добавил Кирсанов.
В июле этого года Fix Price сообщила об открытии 4600 магазинов. За 5 месяцев 2021 г. компания открыла 333 торговых точки в разных регионах России. В 2020 г. выручка компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб., чистая прибыль – 17,6 млрд руб. (в соответствии с МСФО).