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Fix Price может открыть не менее 15 500 магазинов в России и СНГ

Ведомости

Не менее 15 500 магазинов Fix Price могут появиться в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ, заявил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Мы видим потенциал для открытия в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ не менее 15 500 магазинов», — сказал Кирсанов. По его словам, пока нет причин не открыть такое количество точек продаж, так как независимые аналитики прогнозируют, что российский рынок ритейла фиксированных цен будет развиваться темпами около 19% в ближайшие годы, что в пять раз быстрее, чем ожидаемые темпы развития ритейла в среднем.

Кирсанов уточнил, что в 2022 г. планируется открыть около 750 магазинов, а начиная с 2023 г. — по 800 ежегодно. Говоря о ситуации в этом году, гендиректор компании отметил, что есть возможность ускорить открытие магазинов и вместо 650 магазинов запустить 730, в том числе за рубежом и в регионах России. Особая динамика по приросту новых точек наблюдается на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. При этом эффективность магазинов остается высокой — как в Центральном регионе, так и на Камчатке, подчеркнул Кирсанов.

На сегодняшний день рентабельность магазинов Fix Price составляет 18,7%. Руководство компании уверено, что сможет утроить развитие сети в ближайшие 10–15 лет, добавил Кирсанов.

В июле этого года Fix Price сообщила об открытии 4600 магазинов. За 5 месяцев 2021 г. компания открыла 333 торговых точки в разных регионах России. В 2020 г. выручка компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб., чистая прибыль – 17,6 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных