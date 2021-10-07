Fix Price может открыть не менее 15 500 магазинов в России и СНГ

Кирсанов уточнил, что в 2022 г. планируется открыть около 750 магазинов, а начиная с 2023 г. — по 800 ежегодно. Говоря о ситуации в этом году, гендиректор компании отметил, что есть возможность ускорить открытие магазинов и вместо 650 магазинов запустить 730, в том числе за рубежом и в регионах России. Особая динамика по приросту новых точек наблюдается на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. При этом эффективность магазинов остается высокой — как в Центральном регионе, так и на Камчатке, подчеркнул Кирсанов.