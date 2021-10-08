В Tinder появилась функция заказа такси от Lyft
Tinder и Lyft объявили о внедрении функции, которая позволяет пользователям дейтингового приложения заказать такси для потенциального партнера. Функция доступна с четверга, 7 октября, говорится в пресс-релизе американского сервиса такси.
Пользователь Tinder может купить «кредит» на поездку для человека, с которым у него или ее совпали профили. При этом, по словам разработчиков, даритель не получит никаких сведений об адресе получателя, но может указать пункт назначения, время поездки и стоимость кредита. Ссылка будет отправлена либо по привязанному к аккаунту номеру телефона, либо по электронной почте.
Покупатель может выбрать поездку либо в одну сторону, либо туда и обратно. От предложения можно отказаться или использоваться его только частично, в этом случае соответствующая стоимость будет возмещена покупателю. Высадку можно произвести только в пределах полумили (800 м) от установленного пункта назначения — это сделано для того, чтобы человек, заказавший поездку, не переживал о том, что ей воспользуются не по назначению.
Для участия у обоих потенциальных партнеров должна быть учетная запись в Lyft. Если пользователь не зарегистрирован в Lyft, но получил ссылку на поездку, он или она сможет создать учетную запись в любой момент.
Tinder — самое популярное мобильное приложение для знакомств в мире. Сегодня аудитория сервиса оценивается в 57 миллионов пользователей, только в январе этого года его скачали более 6 млн раз.
Lyft — второй по популярности в США (после Uber) сервис такси, который также занимается доставкой еды. В ноябре 2020 г. Lyft зарегистрировала в России свой товарный знак, однако пока не объявляла о планах по выходу на местный рынок.