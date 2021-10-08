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В Tinder появилась функция заказа такси от Lyft

Ведомости

Tinder и Lyft объявили о внедрении функции, которая позволяет пользователям дейтингового приложения заказать такси для потенциального партнера. Функция доступна с четверга, 7 октября, говорится в пресс-релизе американского сервиса такси.

Пользователь Tinder может купить «кредит» на поездку для человека, с которым у него или ее совпали профили. При этом, по словам разработчиков, даритель не получит никаких сведений об адресе получателя, но может указать пункт назначения, время поездки и стоимость кредита. Ссылка будет отправлена либо по привязанному к аккаунту номеру телефона, либо по электронной почте.

Покупатель может выбрать поездку либо в одну сторону, либо туда и обратно. От предложения можно отказаться или использоваться его только частично, в этом случае соответствующая стоимость будет возмещена покупателю. Высадку можно произвести только в пределах полумили (800 м) от установленного пункта назначения — это сделано для того, чтобы человек, заказавший поездку, не переживал о том, что ей воспользуются не по назначению.

Для участия у обоих потенциальных партнеров должна быть учетная запись в Lyft. Если пользователь не зарегистрирован в Lyft, но получил ссылку на поездку, он или она сможет создать учетную запись в любой момент.

Tinder — самое популярное мобильное приложение для знакомств в мире. Сегодня аудитория сервиса оценивается в 57 миллионов пользователей, только в январе этого года его скачали более 6 млн раз.

Lyft — второй по популярности в США (после Uber) сервис такси, который также занимается доставкой еды. В ноябре 2020 г. Lyft зарегистрировала в России свой товарный знак, однако пока не объявляла о планах по выходу на местный рынок.

Ранее по теме: В Tinder появится внутренняя валюта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных