В Tinder появилась функция заказа такси от Lyft

Покупатель может выбрать поездку либо в одну сторону, либо туда и обратно. От предложения можно отказаться или использоваться его только частично, в этом случае соответствующая стоимость будет возмещена покупателю. Высадку можно произвести только в пределах полумили (800 м) от установленного пункта назначения — это сделано для того, чтобы человек, заказавший поездку, не переживал о том, что ей воспользуются не по назначению.