Минэкономики ФРГ подтвердило безопасность «Северного потока — 2»

Ранее сообщалось, что несмотря на то что укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. На участие в процессе сертификации подавал заявку «Нафтогаз Украины». Процесс сертификации будет проходить в два этапа. Сначала в немецком регуляторе — Федеральном сетевом агентстве, затем в Еврокомиссии.