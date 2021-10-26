Минэкономики ФРГ подтвердило безопасность «Северного потока — 2»
Министерство экономики и энергетики ФРГ завершило анализ безопасности поставок газа по «Северному потоку — 2» и направило в Федеральное сетевое агентство свое заключение по сертификации проекта, отметив, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Европы. Об этом сообщается на сайте министерства.
В сообщении отмечается, что анализ является частью процедуры сертификации, проводимой в Федеральном сетевом агентстве. В соответствии с требованиями Закона об энергетике такой анализ необходим, когда речь идет о сертификации оператора транспортной сети из государства, не входящего в ЕС.
Ранее сообщалось, что несмотря на то что укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. На участие в процессе сертификации подавал заявку «Нафтогаз Украины». Процесс сертификации будет проходить в два этапа. Сначала в немецком регуляторе — Федеральном сетевом агентстве, затем в Еврокомиссии.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Эти страны наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.