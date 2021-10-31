Хакеры украли данные знаменитостей из базы ювелирного дома Graff и потребовали выкуп
Российские хакеры угрожают раскрыть личные данные актеров и политиков, если не получат многомиллионный выкуп, сообщает Daily Mail. В распоряжении киберпреступников оказались данные Дэвида Бэкхэма, Дональда Трампа, Опры Уинфри и других знаменитостей.
За кражей данных ювелирной фирмы Graff стоит российская группировка Conti, говорится в статье. Бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм утверждает, что попытка получить выкуп доставит хакерам «массу головной боли».
Киберэксперты считают, что вымогатели потребуют оплату либо в кибервалюте, которую невозможно отследить, либо в драгоценных камнях.
В списке британских клиентов Graff, чьи данные могут быть раскрыты, около 600 человек, также хакеры украли данные мировых звезд: актеров Тома Хэнкса, Сэмюэла Л. Джексона и Алека Болдуина.
В сеть уже попали почти 70 000 официальных документов, но это только 1% информации, утверждают хакеры. Так, опубликованы два адреса Опры Уинфри и семь адресов Дональда и Мелании Трамп.
Представитель Graff Diamonds подтвердил информацию о взломе систем безопасности ювелирного дома. «К сожалению, мы, как и ряд других компаний, недавно стали объектом изощренной, хоть и ограниченной, кибератаки со стороны профессиональных и решительных преступников», — отметил он.