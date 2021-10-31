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Хакеры украли данные знаменитостей из базы ювелирного дома Graff и потребовали выкуп

Ведомости

Российские хакеры угрожают раскрыть личные данные актеров и политиков, если не получат многомиллионный выкуп, сообщает Daily Mail. В распоряжении киберпреступников оказались данные Дэвида Бэкхэма, Дональда Трампа, Опры Уинфри и других знаменитостей.

За кражей данных ювелирной фирмы Graff стоит российская группировка Conti, говорится в статье. Бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм утверждает, что попытка получить выкуп доставит хакерам «массу головной боли». 

Киберэксперты считают, что вымогатели потребуют оплату либо в кибервалюте, которую невозможно отследить, либо в драгоценных камнях.

В списке британских клиентов Graff, чьи данные могут быть раскрыты, около 600 человек, также хакеры украли данные мировых звезд: актеров Тома Хэнкса, Сэмюэла Л. Джексона и Алека Болдуина.

В сеть уже попали почти 70 000 официальных документов, но это только 1% информации, утверждают хакеры. Так, опубликованы два адреса Опры Уинфри и семь адресов Дональда и Мелании Трамп.

Представитель Graff Diamonds подтвердил информацию о взломе систем безопасности ювелирного дома. «К сожалению, мы, как и ряд других компаний, недавно стали объектом изощренной, хоть и ограниченной, кибератаки со стороны профессиональных и решительных преступников», — отметил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных