В Роспотребнадзоре назвали незаконным аннулирование аномально дешевых заказов на Ozon
Аннулирование заказов по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте маркетплейса Ozon является незаконным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ночь на 1 ноября на сайте маркетплейса некоторые товары резко упали в цене: она составила от 1 до 50 руб. Позже Ozon аннулировал заказы, сделанные по таким ценам.
«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», — сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом в ведомстве подчеркнули, что по наблюдениям, многие потребители готовы сами отказаться от сделки в случае, если им корректно объяснить причины невозможности ее исполнить. Но потребитель имеет право требовать исполнения заключенного договора, в том числе передачи товара по оплаченной цене или возмещения убытков, которые связаны с реализацией своего права получить купленную вещь.