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В Роспотребнадзоре назвали незаконным аннулирование аномально дешевых заказов на Ozon

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Аннулирование заказов по аномально низким ценам из-за сбоя на сайте маркетплейса Ozon является незаконным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ночь на 1 ноября на сайте маркетплейса некоторые товары резко упали в цене: она составила от 1 до 50 руб. Позже Ozon аннулировал заказы, сделанные по таким ценам.

«Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, — юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», — сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что по наблюдениям, многие потребители готовы сами отказаться от сделки в случае, если им корректно объяснить причины невозможности ее исполнить. Но потребитель имеет право требовать исполнения заключенного договора, в том числе передачи товара по оплаченной цене или возмещения убытков, которые связаны с реализацией своего права получить купленную вещь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных