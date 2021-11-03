Владелец «Красного & Белого» и «Бристоля» планирует открыть 50 000 магазинов в России

Как сказано в проспекте к размещению, в 2021 г. группа увеличит число магазинов двух сетей на 2000, еще 2500 магазинов планируется открыть в 2022 г., а начиная с 2023 г. ритейлер планирует открывать не менее 3000 магазинов в год.