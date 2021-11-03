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Владелец «Красного & Белого» и «Бристоля» планирует открыть 50 000 магазинов в России

Ведомости

Mercury Retail Group (владеет сетями алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль») видит потенциал для открытия в России 51 300 магазинов, следует из проспекта компании к IPO. 

«В компании считают, что в России имеется огромный потенциал для развития формата сверхудобной розничной торговли. Согласно данным GfK, существует потенциал для добавления до 51 300 магазинов, что превышает общую текущую сеть магазинов группы более чем в четыре раза», — говорится в документе. 

О планах по открытию 50 000 магазинов сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» сообщил на онлайн-конференции «ВТБ Мои инвестиции» совладелец Mercury Retail Group Сергей Кациев. «Мы для себя видим, что мы можем открыть до 50 000 магазинов "Бристоль" и "Красное & Белое" в России, даже чуть больше», — сказал он. 

Под управлением Mercury Retail на конец июня 2021 г. находилось более 14 000 магазинов брендов «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России. 

Как сказано в проспекте к размещению, в 2021 г. группа увеличит число магазинов двух сетей на 2000, еще 2500 магазинов планируется открыть в 2022 г., а начиная с 2023 г. ритейлер планирует открывать не менее 3000 магазинов в год. 

Общая торговая площадь магазинов на 30 июня 2021 г. составляла более 1 млн кв. м. Выручка за 2020 г. составила 577 млрд руб., чистая прибыль – 25,7 млрд руб. Компания принадлежит Сергею Студенникову (у него 45% долей), Игорю Кесаеву (37%) и Сергею Кациеву (8%).

3 ноября группа объявила предварительный ценовой диапазон для первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже: он составит от $6 до $6,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Исходя из этого, ожидаемая рыночная капитализация компании составит $12-13 млрд. Организаторами размещения назначены BofA Securities, JPMorgan, SberCIB и «ВТБ капитал», совместными букраннерами также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.

Инвесторам будет предложено до 200 млн ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Приблизительный объем предложения составит $1,2-1,3 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется 3 ноября и завершится 9 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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