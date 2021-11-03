Владелец «Красного & Белого» и «Бристоля» планирует открыть 50 000 магазинов в России
Mercury Retail Group (владеет сетями алкомаркетов «Красное & Белое» и «Бристоль») видит потенциал для открытия в России 51 300 магазинов, следует из проспекта компании к IPO.
«В компании считают, что в России имеется огромный потенциал для развития формата сверхудобной розничной торговли. Согласно данным GfK, существует потенциал для добавления до 51 300 магазинов, что превышает общую текущую сеть магазинов группы более чем в четыре раза», — говорится в документе.
О планах по открытию 50 000 магазинов сетей «Красное & Белое» и «Бристоль» сообщил на онлайн-конференции «ВТБ Мои инвестиции» совладелец Mercury Retail Group Сергей Кациев. «Мы для себя видим, что мы можем открыть до 50 000 магазинов "Бристоль" и "Красное & Белое" в России, даже чуть больше», — сказал он.
Под управлением Mercury Retail на конец июня 2021 г. находилось более 14 000 магазинов брендов «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России.
Как сказано в проспекте к размещению, в 2021 г. группа увеличит число магазинов двух сетей на 2000, еще 2500 магазинов планируется открыть в 2022 г., а начиная с 2023 г. ритейлер планирует открывать не менее 3000 магазинов в год.
Общая торговая площадь магазинов на 30 июня 2021 г. составляла более 1 млн кв. м. Выручка за 2020 г. составила 577 млрд руб., чистая прибыль – 25,7 млрд руб. Компания принадлежит Сергею Студенникову (у него 45% долей), Игорю Кесаеву (37%) и Сергею Кациеву (8%).
3 ноября группа объявила предварительный ценовой диапазон для первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже: он составит от $6 до $6,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Исходя из этого, ожидаемая рыночная капитализация компании составит $12-13 млрд. Организаторами размещения назначены BofA Securities, JPMorgan, SberCIB и «ВТБ капитал», совместными букраннерами также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.
Инвесторам будет предложено до 200 млн ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Приблизительный объем предложения составит $1,2-1,3 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется 3 ноября и завершится 9 ноября.