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Владелец «Красного и белого» объявил об IPO на Московской бирже

Ведомости

Компания Mercury Retail Group (MRG), управляющая сетями «Красное и белое» и «Бристоль», официально объявила о проведении IPO глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Диапазон размещения и объем акционерного капитала будет определен позднее.

В качестве организаторов сделки выбраны банки Bofa Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ капитал». Совместными букраннерами также выступят Газпромбанк и «Ренессанс капитал». В компании также сообщили о планах выплачивать дивиденды ежеквартально и стремиться направлять на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% от общего количества продаваемых в рамках размещения ГДР.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о том, что владельцы группы планируют продать 10–15% своих акций и рассчитывают на оценку на уровне $20–25 млрд.

Выручка MRG с июня 2020 г. по июнь 2021 г. составила 646 млрд руб., из них 76% приходится на выручку «Красного и Белого».

Mercury Retail Group была образована в 2019 г. в результате слияния активов бенефициаров группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игоря Кесаева и Сергея Кациева с сетью «Красное и белое» Сергея Студенникова. 49% ее акций принадлежит Студенникову, 37% — Кесаеву, 8% — Сергею Кациеву и 6% — другим миноритариям. В мае 2021 г. группа продала «Дикси» краснодарской сети «Магнит» за 97 млрд руб. По состоянию на конец первого полугодия 2021 г. под управлением Mercury Retail находилось более 14 000 магазинов «Красное и белое» и «Бристоль» в 68 регионах России.

В 2021 г. Mercury Retail Group впервые вошла в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России с выручкой в 577 млрд руб. и чистой прибылью 25,6 млрд руб по итогам 2020 г. Выручка в первом полугодии 2021 г. составила 328,7 млрд руб.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: владельцы MRG оценили группу перед IPO в $20–25 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных