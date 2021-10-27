Владелец «Красного и белого» объявил об IPO на Московской бирже

Mercury Retail Group была образована в 2019 г. в результате слияния активов бенефициаров группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игоря Кесаева и Сергея Кациева с сетью «Красное и белое» Сергея Студенникова. 49% ее акций принадлежит Студенникову, 37% — Кесаеву, 8% — Сергею Кациеву и 6% — другим миноритариям. В мае 2021 г. группа продала «Дикси» краснодарской сети «Магнит» за 97 млрд руб. По состоянию на конец первого полугодия 2021 г. под управлением Mercury Retail находилось более 14 000 магазинов «Красное и белое» и «Бристоль» в 68 регионах России.