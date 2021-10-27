Владелец «Красного и белого» объявил об IPO на Московской бирже
Компания Mercury Retail Group (MRG), управляющая сетями «Красное и белое» и «Бристоль», официально объявила о проведении IPO глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Диапазон размещения и объем акционерного капитала будет определен позднее.
В качестве организаторов сделки выбраны банки Bofa Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ капитал». Совместными букраннерами также выступят Газпромбанк и «Ренессанс капитал». В компании также сообщили о планах выплачивать дивиденды ежеквартально и стремиться направлять на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в объеме до 15% от общего количества продаваемых в рамках размещения ГДР.
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о том, что владельцы группы планируют продать 10–15% своих акций и рассчитывают на оценку на уровне $20–25 млрд.
Выручка MRG с июня 2020 г. по июнь 2021 г. составила 646 млрд руб., из них 76% приходится на выручку «Красного и Белого».
Mercury Retail Group была образована в 2019 г. в результате слияния активов бенефициаров группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игоря Кесаева и Сергея Кациева с сетью «Красное и белое» Сергея Студенникова. 49% ее акций принадлежит Студенникову, 37% — Кесаеву, 8% — Сергею Кациеву и 6% — другим миноритариям. В мае 2021 г. группа продала «Дикси» краснодарской сети «Магнит» за 97 млрд руб. По состоянию на конец первого полугодия 2021 г. под управлением Mercury Retail находилось более 14 000 магазинов «Красное и белое» и «Бристоль» в 68 регионах России.
В 2021 г. Mercury Retail Group впервые вошла в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России с выручкой в 577 млрд руб. и чистой прибылью 25,6 млрд руб по итогам 2020 г. Выручка в первом полугодии 2021 г. составила 328,7 млрд руб.