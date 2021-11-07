Приставы начали взыскание штрафов с Telegram на 5 млн рублей

Более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г., также отмечало ведомство в своем Telegram-канале. Было удалено 166 000 материалов о наркотиках, пропаганде самоубийства и детской порнографии — на 42% больше, чем в 2020 г.