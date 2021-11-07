Приставы начали взыскание штрафов с Telegram на 5 млн рублей
Судебные приставы приступили к взысканию штрафов с Telegram на сумму 5 млн руб., говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в банке данных исполнительных производств.
ФССП опубликовала данные по взысканию двух штрафов на 2,5 млн руб. каждый 3 ноября. Процедура запущена по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 г. Telegram получил штрафы на 40 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе призы к участию в несанкционированных массовых акциях.
В середине октября судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал очередной административный протокол в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Компании грозил штраф от 800 000 до 4 млн руб.
Более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г., также отмечало ведомство в своем Telegram-канале. Было удалено 166 000 материалов о наркотиках, пропаганде самоубийства и детской порнографии — на 42% больше, чем в 2020 г.