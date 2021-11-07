Газета
Бизнес

Приставы начали взыскание штрафов с Telegram на 5 млн рублей

Ведомости

Судебные приставы приступили к взысканию штрафов с Telegram на сумму 5 млн руб., говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России в банке данных исполнительных производств.

ФССП опубликовала данные по взысканию двух штрафов на 2,5 млн руб. каждый 3 ноября. Процедура запущена по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы. 

Ранее сообщалось, что с начала 2021 г. Telegram получил штрафы на 40 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию, в том числе призы к участию в несанкционированных массовых акциях. 

Ранее по теме: Facebook не выплатил в России штрафы на 43 млн рублей

В середине октября судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал очередной административный протокол в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Компании грозил штраф от 800 000 до 4 млн руб.

1 ноября Роскомнадзор сообщил, что российские суды привлекли за это время к ответственности за нарушения Facebook ( 70 млн руб.), Twitter (38,4 млн руб.), Telegram (35 млн руб.), Google (32,5 млн руб.), TikTok (4,1 млн руб.), «Одноклассники» (4 млн руб.), «ВКонтакте» (3 млн руб.).

Более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г., также отмечало ведомство в своем Telegram-канале. Было удалено 166 000 материалов о наркотиках, пропаганде самоубийства и детской порнографии — на 42% больше, чем в 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных