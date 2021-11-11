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Бизнес

Ozon начал принимать электронные сертификаты на покупку средств реабилитации

Ведомости

Маркетплейс Ozon стал первой онлайн-площадкой, где с помощью электронного сертификата для инвалида можно приобрести трости, коляски и прочие технические средства реабилитации (ТСР), предусмотренные индивидуальной программой реабилитации и абилитации, сообщила пресс-служба Минтруда.

«С сегодняшнего дня можно направить бюджетные средства напрямую продавцу через онлайн-магазин и купить необходимое средство реабилитации, не выходя из дома. Ozon первым из интернет-магазинов реализовал свое право подключиться к системе «Электронный сертификат» (ГИС ЭС), и мы призываем другие маркетплейсы последовать этому примеру», — заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

Закон об электронном сертификате для граждан с инвалидностью вступил в силу с 27 сентября, напомнили в ведомстве. Речь идет о платежном инструменте: к картам российской платежной системы «Мир» привязывается сумма, которую можно потратить на определенные товары. Отмечается, что ранее сертификаты принимали только в офлайн-торговых точках, подключенных к эквайрингу, поддерживающему операции с этим инструментом.

Благодаря подключению маркетплейса купить товары с использованием государственной поддержки теперь можно из любой точки России, отметил Минтруд. На сегодняшний день на Ozon доступны свыше 900 видов ТСР.

«Производителям таких товаров Ozon предлагает полную инфраструктуру маркетплейса: витрину для продажи товаров, возможности для их хранения, логистику, инструменты продвижения и управления бизнесом», — рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

По данным Минтруда, ежегодно господдержкой при покупке ТСР пользуются около 1,5 млн россиян. Помимо приобретения таких товаров с помощью электронного сертификата, граждане по-прежнему могут получить необходимые изделия через Фонд социального страхования или компенсировать затраты на самостоятельно купленные товары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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