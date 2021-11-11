Ozon начал принимать электронные сертификаты на покупку средств реабилитации

Закон об электронном сертификате для граждан с инвалидностью вступил в силу с 27 сентября, напомнили в ведомстве. Речь идет о платежном инструменте: к картам российской платежной системы «Мир» привязывается сумма, которую можно потратить на определенные товары. Отмечается, что ранее сертификаты принимали только в офлайн-торговых точках, подключенных к эквайрингу, поддерживающему операции с этим инструментом.