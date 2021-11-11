Акции «Аэрофлота» подешевели почти на 2% на новостях о возможных санкциях
Акции российской авиакомпании «Аэрофлот» просели почти на 2% на старте торгов на Московской бирже на фоне сообщения агентства Bloomberg о потенциальных санкциях против авиакомпании со стороны Евросоюза.
По состоянию на 10.20 мск акции перевозчика дешевели на 1,44% до 66,86 руб. за бумагу. Позже падение усилилось. По данным на 11.00 мск, акции дешевеют на 1,80% до 66,62 руб. В четверг их стоимость опускалась до минимальной отметки в 66,32 руб.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что Евросоюз может ввести санкции против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии. По информации агентства, санкции вводятся против компаний и лиц, которые причастны к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию. Представитель «Аэрофлота» и пресс-секретарь Минтранса отказались от комментариев.
О том, что новые санкции могут затронуть авиакомпании, утверждал и глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. Он не уточнил, о каких именно авиакомпаниях идет речь. При этом издание Politico 10 ноября сообщало, что санкции в первую очередь затронут белорусского национального перевозчика «Белавиа». В материале отмечалось, что рейсы в Минск также выполняют «Аэрофлот», Utair, Nordwind, Turkish Airlines и FlyDubai.
Наплыв беженцев со стороны Белоруссии зафиксировали Польша, Латвия, Литва и Эстония. В Евросоюзе обвиняют Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов в ответ на европейские рестрикции.
При этом с начала года белорусско-польскую границу пытались пересечь более 30 000 мигрантов. В настоящее время от трех до четырех тысяч человек разбили палаточный лагерь возле ограждения, некоторые из них прорвались на территорию Польши, но были задержаны или возвращены обратно на линию границы. Минск утверждал, что конечная цель мигрантов — Германия.
Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000, кроме того, там действуют 4000 пограничников и около 1500 полицейских. За последние сутки польские пограничники зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения границы, правительство пригрозило полностью закрыть границу с Белоруссией.