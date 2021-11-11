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«Коммерсантъ» сообщил о возможной покупке ВТБ киносети «Каро»

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Группа UFG Private Equity и предприниматель Пол Хет ведут переговоры с ВТБ о продаже банку своих долей в «Каро», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сейчас киносеть находится под контролем консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Хета и UFG Private Equity, причем доля примерно в 60% принадлежит последней.

Один из собеседников издания уточнил, что ВТБ может выступать в сделке в качестве посредника, выкупая доли в интересах третьей компании. Отмечается, что банк кредитует «Каро» на протяжении нескольких лет, в августе этого года он открыл сети новые шестилетние линии на 4,1 млрд руб. на развитие и открытие новых кинотеатров в столице и регионах. После этого операционная компания сети «Каро фильм менеджмент» полностью перешла в залог к ВТБ, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.

«Возможно, для банка это часть другой большой сделки. Также ВТБ финансирует проект с ADG, может, ноги растут оттуда», — заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В то же время он отметил, что в масштабе ВТБ все это «малый бизнес», так что «вряд ли там есть большая стратегия коллаборации».

По словам Березина, UFG хочет «выйти в кэш», а продать подобный актив можно немногим. Отмечается, что в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений выручка «Каро фильм менеджмент» упала на 59% до 2,16 млрд руб. Убыток компании составил 402 млн руб. против прибыли в 450 млн руб. в 2019 г.

Как отмечает издание, сейчас на деньги ВТБ перестраивает 39 советских кинотеатров в Москве, в том числе «Байконур», «Будапешт», «Киргизию», «Марс» и «Неву», девелопер ADG Group. На данный момент на их месте открыто восемь новых торговых центров, при этом сроки завершения строительства переносятся каждый год. Раньше оператором кинозалов в этих кинотеатрах должна была стать корейская киносеть CJ CGV, однако, открыв два кинотеатра вместе с ADG, она вышла из партнерства. Затем ее заменила «Каро», и дальше они с ADG развиваются в столице уже совместно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных