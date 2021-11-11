«Коммерсантъ» сообщил о возможной покупке ВТБ киносети «Каро»
Группа UFG Private Equity и предприниматель Пол Хет ведут переговоры с ВТБ о продаже банку своих долей в «Каро», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сейчас киносеть находится под контролем консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Хета и UFG Private Equity, причем доля примерно в 60% принадлежит последней.
Один из собеседников издания уточнил, что ВТБ может выступать в сделке в качестве посредника, выкупая доли в интересах третьей компании. Отмечается, что банк кредитует «Каро» на протяжении нескольких лет, в августе этого года он открыл сети новые шестилетние линии на 4,1 млрд руб. на развитие и открытие новых кинотеатров в столице и регионах. После этого операционная компания сети «Каро фильм менеджмент» полностью перешла в залог к ВТБ, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.
«Возможно, для банка это часть другой большой сделки. Также ВТБ финансирует проект с ADG, может, ноги растут оттуда», — заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. В то же время он отметил, что в масштабе ВТБ все это «малый бизнес», так что «вряд ли там есть большая стратегия коллаборации».
По словам Березина, UFG хочет «выйти в кэш», а продать подобный актив можно немногим. Отмечается, что в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений выручка «Каро фильм менеджмент» упала на 59% до 2,16 млрд руб. Убыток компании составил 402 млн руб. против прибыли в 450 млн руб. в 2019 г.
Как отмечает издание, сейчас на деньги ВТБ перестраивает 39 советских кинотеатров в Москве, в том числе «Байконур», «Будапешт», «Киргизию», «Марс» и «Неву», девелопер ADG Group. На данный момент на их месте открыто восемь новых торговых центров, при этом сроки завершения строительства переносятся каждый год. Раньше оператором кинозалов в этих кинотеатрах должна была стать корейская киносеть CJ CGV, однако, открыв два кинотеатра вместе с ADG, она вышла из партнерства. Затем ее заменила «Каро», и дальше они с ADG развиваются в столице уже совместно.