«Коммерсантъ» сообщил о возможной покупке ВТБ киносети «Каро»

Как отмечает издание, сейчас на деньги ВТБ перестраивает 39 советских кинотеатров в Москве, в том числе «Байконур», «Будапешт», «Киргизию», «Марс» и «Неву», девелопер ADG Group. На данный момент на их месте открыто восемь новых торговых центров, при этом сроки завершения строительства переносятся каждый год. Раньше оператором кинозалов в этих кинотеатрах должна была стать корейская киносеть CJ CGV, однако, открыв два кинотеатра вместе с ADG, она вышла из партнерства. Затем ее заменила «Каро», и дальше они с ADG развиваются в столице уже совместно.