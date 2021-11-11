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Производители меха призвали Минпромторг ввести маркировку эко-шуб

Ведомости

Российские производители меха попросили правительство ужесточить контроль и включить изделия из искусственного меха в список товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение Российского пышно-мехового союза (РПМС) в Минпромторг.

В РПМС считают, что из-за роста популярности эко-шуб на рынке увеличивается количество подделок натуральных меховых изделий, а это ставит производителей такой продукции в неравное положение и может способствовать ее незаконному обороту.

Сейчас на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует обязательная маркировка изделий из настоящего меха. На них наносится специальная RFID-метка, с которой можно считать QR-код, чтобы получить всю информацию о производителе и товаре. Сейчас наднациональный регулятор ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, планирует заменить маркировку RFID на систему DataMatrix, которая представляет собой двумерный штрихкод (считается, что технология RFID дороже в использовании).

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить перечень видов одежды, подлежащих обязательной маркировке — в него предлагают включить верхнюю одежду из фетра, одежду из искусственного меха, спортивные костюмы, свитеры, юбки, брюки, галстуки, шарфы и другие товары. Ритейлеры считают, что это поможет потребителям лучше различать, какие товары относятся к маркируемым или нет, а также упростит логистику, учет и работу контролирующих органов.

Ранее по теме: Продавцы одежды предлагают расширить список товаров, подлежащих маркировке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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