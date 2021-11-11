Производители меха призвали Минпромторг ввести маркировку эко-шуб
В РПМС считают, что из-за роста популярности эко-шуб на рынке увеличивается количество подделок натуральных меховых изделий, а это ставит производителей такой продукции в неравное положение и может способствовать ее незаконному обороту.
Сейчас на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует обязательная маркировка изделий из настоящего меха. На них наносится специальная RFID-метка, с которой можно считать QR-код, чтобы получить всю информацию о производителе и товаре. Сейчас наднациональный регулятор ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, планирует заменить маркировку RFID на систему DataMatrix, которая представляет собой двумерный штрихкод (считается, что технология RFID дороже в использовании).
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить перечень видов одежды, подлежащих обязательной маркировке — в него предлагают включить верхнюю одежду из фетра, одежду из искусственного меха, спортивные костюмы, свитеры, юбки, брюки, галстуки, шарфы и другие товары. Ритейлеры считают, что это поможет потребителям лучше различать, какие товары относятся к маркируемым или нет, а также упростит логистику, учет и работу контролирующих органов.