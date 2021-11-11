Производители меха призвали Минпромторг ввести маркировку эко-шуб

Сейчас на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действует обязательная маркировка изделий из настоящего меха. На них наносится специальная RFID-метка, с которой можно считать QR-код, чтобы получить всю информацию о производителе и товаре. Сейчас наднациональный регулятор ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, планирует заменить маркировку RFID на систему DataMatrix, которая представляет собой двумерный штрихкод (считается, что технология RFID дороже в использовании).