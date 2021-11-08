Продавцы одежды предлагают расширить список товаров, подлежащих маркировке

Необходимость маркировки авторы письма объясняют тем, что многие производители, импортеры и ритейлеры являются мультитоварными: в их ассортименте присутствует как маркируемая, так и немаркируемая одежда. Так, 1 января этого года такая мера стала обязательной для кожаной одежды, некоторых видов пальто, а также постельного, кухонного и столового белья, напоминает представитель оператора системы прослеживаемости товаров – компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, по 25% – у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого). Это усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам, говорится в письме. Там также отмечается, что зачастую потребители не могут визуально определить, относятся те или иные товары к маркируемым или нет, в связи с чем формируют большое количество обращений о нарушениях в случаях, когда по факту их нет. Это, в свою очередь, затрудняет работу контролирующих органов. По словам сопредседателя комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анны Орловой, письмо было подготовлено по предложениям членов рабочей группы по маркировке товаров обуви и легкой промышленности, в которую входят более 140 участников. ЦРПТ поддерживает эту идею, это позволит снизить долю нелегального рынка, утверждает его представитель. Он также подчеркивает, что расширение перечня маркируемых товаров не потребует дополнительных затрат от бизнеса и не приведет к подорожанию изделий, так как все процессы уже отлажены. Но однозначная позиция представителей отрасли о возможных сроках введения системы мониторинга не сформирована, говорит представитель Минпромторга.