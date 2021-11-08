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Продавцы одежды предлагают расширить список товаров, подлежащих маркировке

Возможно, дело в конфликте интересов и личной заинтересованности
Мария Котова Маргарита Соболь
Письмо было подготовлено по предложениям членов рабочей группы по маркировке товаров обуви и легкой промышленности, в которую входят более 140 участников / Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят «Снежная королева», «Спортмастер», Familia и проч.) предложила Минпромторгу расширить перечень видов одежды, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующее письмо было направлено 25 октября, «Ведомости» ознакомились с его копией. Представитель Минпромторга получение письма подтвердил. По его словам, предложения о расширении списка товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, поступают в министерство регулярно.

Необходимость маркировки авторы письма объясняют тем, что многие производители, импортеры и ритейлеры являются мультитоварными: в их ассортименте присутствует как маркируемая, так и немаркируемая одежда. Так, 1 января этого года такая мера стала обязательной для кожаной одежды, некоторых видов пальто, а также постельного, кухонного и столового белья, напоминает представитель оператора системы прослеживаемости товаров – компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, по 25% – у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Александра Галицкого). Это усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам, говорится в письме. Там также отмечается, что зачастую потребители не могут визуально определить, относятся те или иные товары к маркируемым или нет, в связи с чем формируют большое количество обращений о нарушениях в случаях, когда по факту их нет. Это, в свою очередь, затрудняет работу контролирующих органов. По словам сопредседателя комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анны Орловой, письмо было подготовлено по предложениям членов рабочей группы по маркировке товаров обуви и легкой промышленности, в которую входят более 140 участников. ЦРПТ поддерживает эту идею, это позволит снизить долю нелегального рынка, утверждает его представитель. Он также подчеркивает, что расширение перечня маркируемых товаров не потребует дополнительных затрат от бизнеса и не приведет к подорожанию изделий, так как все процессы уже отлажены. Но однозначная позиция представителей отрасли о возможных сроках введения системы мониторинга не сформирована, говорит представитель Минпромторга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных