«Коммерсантъ» узнал о возможной блокировке 16 млн корпоративных SIM-карт

Больше всего пострадают корпоративные сим-карты малого и среднего бизнеса, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, среди них больше всего незарегистрированных в системе корпоративных клиентов, а всего в России к этому дню порядка 11 млн «серых» сим-карт. Около половины из них числятся у операторов как корпоративные, а остальные зарегистрированы на физических лиц, отметил Кусков.