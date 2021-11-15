«Коммерсантъ» узнал о возможной блокировке 16 млн корпоративных SIM-карт
Более половины корпоративных SIM-карт могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря 2021 г. из-за нарушения закона о «серых» SIM-картах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова.
По его словам, более половины корпоративных клиентов операторов связи не внесли данные о конечных пользователях таких номеров в единую системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг», информацию подтвердил собеседник издания, близкий к одному из крупных операторов. В Mobile Research Group уточнили, что в России действует около 32 млн корпоративных SIM-карт.
В декабре 2020 г. были приняты поправки к закону «О связи», согласно которым компании обязаны регистрировать данные о конечных пользователях SIM-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если компания заключила договор с оператором связи до 1 июня, данные о пользователе нужно внести до 30 ноября, иначе оператор должен будет приостановить оказание услуг с 1 декабря. Если же договор был заключен с 1 июля, данные пользователей вносят в ЕСИА сразу.
Анкилов предполагает, что у операторов из-за отключения временно снизится выручка, убытки понесет и сам бизнес, поскольку ряд компаний, вероятно, останется без связи.
Больше всего пострадают корпоративные сим-карты малого и среднего бизнеса, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, среди них больше всего незарегистрированных в системе корпоративных клиентов, а всего в России к этому дню порядка 11 млн «серых» сим-карт. Около половины из них числятся у операторов как корпоративные, а остальные зарегистрированы на физических лиц, отметил Кусков.
Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин сообщил изданию, что регистрация пользователей корпоративных SIM-карт идет по графику. Министерство вместе с операторами связи проводит мероприятия, чтобы вне компании вовремя подали информацию в ЕСИА. В МТС, «Вымпелкоме» («Билайн») и Tele2 изданию заявили, что сделали процедуру регистрации в ЕСИА максимально «безболезненной» для компаний. В «МегаФоне» отказались от комментариев.