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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о возможной блокировке 16 млн корпоративных SIM-карт

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Более половины корпоративных SIM-карт могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря 2021 г. из-за нарушения закона о «серых» SIM-картах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова.

По его словам, более половины корпоративных клиентов операторов связи не внесли данные о конечных пользователях таких номеров в единую системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг», информацию подтвердил собеседник издания, близкий к одному из крупных операторов. В Mobile Research Group уточнили, что в России действует около 32 млн корпоративных SIM-карт.

В декабре 2020 г. были приняты поправки к закону «О связи», согласно которым компании обязаны регистрировать данные о конечных пользователях SIM-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если компания заключила договор с оператором связи до 1 июня, данные о пользователе нужно внести до 30 ноября, иначе оператор должен будет приостановить оказание услуг с 1 декабря. Если же договор был заключен с 1 июля, данные пользователей вносят в ЕСИА сразу.

Анкилов предполагает, что у операторов из-за отключения временно снизится выручка, убытки понесет и сам бизнес, поскольку ряд компаний, вероятно, останется без связи.

Больше всего пострадают корпоративные сим-карты малого и среднего бизнеса, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, среди них больше всего незарегистрированных в системе корпоративных клиентов, а всего в России к этому дню порядка 11 млн «серых» сим-карт. Около половины из них числятся у операторов как корпоративные, а остальные зарегистрированы на физических лиц, отметил Кусков.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин сообщил изданию, что регистрация пользователей корпоративных SIM-карт идет по графику. Министерство вместе с операторами связи проводит мероприятия, чтобы вне компании вовремя подали информацию в ЕСИА. В МТС, «Вымпелкоме» («Билайн») и Tele2 изданию заявили, что сделали процедуру регистрации в ЕСИА максимально «безболезненной» для компаний. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных