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Ритейлеры назвали самую продаваемую марку смартфонов в России

Ведомости

Южнокорейская компания Samsung в октябре вернула себе лидерство по количеству проданных смартфонов в России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ритейлеров.

Представитель МТС сообщил изданию, что на долю Samsung пришлось 34,5% продаж смартфонов в октябре, а доля Xiaomi, которая вместе с суббрендом Poco по итогам III квартала заняла первое место по объему продаж, составила 28,1% по итогам октября. 

В «Связном» изданию сообщили, что в октябре в Samsung занял 33% рынка в штучных продажах, а доля Xiaomi составила 22%. Руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров также подтвердил, что Samsung в октябре был самым покупаемым брендом смартфонов с долей 34,5%, хотя в самом ритейлере лидерство осталось за Xiaomi. На третьем месте по продажам смартфонов в штуках в октябре осталась Apple с долей 14,7%, посчитали в МТС. Четвертое место (7,4% в штуках) занял китайский бренд Realme.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил изданию, что Samsung смог отвоевать обратно первое место на рынке благодаря ценовой политике и стабильным поставкам. «На рынке наблюдается дефицит, и продает больше тот, у кого больше товара», - считает аналитик. 

По оценкам ритейлеров, объем продаж смартфонов в октябре в России составил порядка 67 млрд руб., или 2,8 млн штук, что незначительно выше аналогичного периода прошлого года, сообщили изданию в пресс-службе «М.Видео — Эльдорадо».  В «Связном» подсчитали, что в октябре в России было продано 2,7 млн устройств на 67 млрд руб., что на 4% меньше в количественном выражении, чем годом ранее, и на 24% больше в деньгах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных