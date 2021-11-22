Ритейлеры назвали самую продаваемую марку смартфонов в России
В «Связном» изданию сообщили, что в октябре в Samsung занял 33% рынка в штучных продажах, а доля Xiaomi составила 22%. Руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров также подтвердил, что Samsung в октябре был самым покупаемым брендом смартфонов с долей 34,5%, хотя в самом ритейлере лидерство осталось за Xiaomi. На третьем месте по продажам смартфонов в штуках в октябре осталась Apple с долей 14,7%, посчитали в МТС. Четвертое место (7,4% в штуках) занял китайский бренд Realme.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил изданию, что Samsung смог отвоевать обратно первое место на рынке благодаря ценовой политике и стабильным поставкам. «На рынке наблюдается дефицит, и продает больше тот, у кого больше товара», - считает аналитик.
По оценкам ритейлеров, объем продаж смартфонов в октябре в России составил порядка 67 млрд руб., или 2,8 млн штук, что незначительно выше аналогичного периода прошлого года, сообщили изданию в пресс-службе «М.Видео — Эльдорадо». В «Связном» подсчитали, что в октябре в России было продано 2,7 млн устройств на 67 млрд руб., что на 4% меньше в количественном выражении, чем годом ранее, и на 24% больше в деньгах.