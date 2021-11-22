Ритейлеры назвали самую продаваемую марку смартфонов в России

В «Связном» изданию сообщили, что в октябре в Samsung занял 33% рынка в штучных продажах, а доля Xiaomi составила 22%. Руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров также подтвердил, что Samsung в октябре был самым покупаемым брендом смартфонов с долей 34,5%, хотя в самом ритейлере лидерство осталось за Xiaomi. На третьем месте по продажам смартфонов в штуках в октябре осталась Apple с долей 14,7%, посчитали в МТС. Четвертое место (7,4% в штуках) занял китайский бренд Realme.