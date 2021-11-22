Аналитики сообщили о росте числа новогодних корпоративов в 2021 году

Операционный директор сервиса по доставке еды Catery Андрей Черепанов рассказал, что спрос на кейтеринг в офисах достиг значений 2019 г. Горизонт планирования корпоративов сократился: до пандемии их начинали заказывать в октябре, сейчас — в середине ноября. В «Аэроклуб Туре» уточнили, что MICE-агентства предоставляют компаниям более гибкие условия: сейчас компании смогут полностью вернуть деньги за 15-20 дней в случае отказа от корпоратива, в случае введения ограничений — за три-четыре дня. Ранее это можно было сделать за месяц-два до корпоратива.