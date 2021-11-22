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Аналитики сообщили о росте числа новогодних корпоративов в 2021 году

Ведомости

Число новогодних корпоративов в 2021 г. будет только на 20% меньше, чем в 2019 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Аэроклуб Тура». Глава event-агентства Republic Free Юрий Мирошников оценил отставание от уровня 2019 г. на 30-40%. В 2020 г. от корпоративов на Новый год отказались более 60% компаний.

В «Аэроклуб Туре» рассказали, что год назад компании, которые решили провести мероприятия, сделали это онлайн. В 2021 г. доля таких компаний сократилась до 5%. Мирошников отметил, что около половины организаций выбрали гибридный формат корпоративов: привитые и переболевшие COVID-19 сотрудники соберутся на площадке, а остальные подключатся онлайн. 

Согласно результатам исследования, половина компаний проведет корпоративы в своих офисах — до пандемии так делали 40% организаций. Средний бюджет корпоратива сократился на 15% по сравнению с затратами до пандемии, до 4-5 млн руб., из-за сокращения числа участников. 

В «Аэроклуб Туре» отметили, что все мероприятия планируются на декабрь. До пандемии некоторые компании проводили корпоративы в январе, чтобы сэкономить, но в этом году не наблюдается значительного роста цен в декабре. 

Операционный директор сервиса по доставке еды Catery Андрей Черепанов рассказал, что спрос на кейтеринг в офисах достиг значений 2019 г. Горизонт планирования корпоративов сократился: до пандемии их начинали заказывать в октябре, сейчас — в середине ноября. В «Аэроклуб Туре» уточнили, что MICE-агентства предоставляют компаниям более гибкие условия: сейчас компании смогут полностью вернуть деньги за 15-20 дней в случае отказа от корпоратива, в случае введения ограничений — за три-четыре дня. Ранее это можно было сделать за месяц-два до корпоратива. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных