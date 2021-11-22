ЦБ объяснил предписание о приостановке торгов облигациями «Роснано»

Помимо долгов по облигациям компания имеет значительные долги по банковским кредитам. Согласно отчету «Роснано» за II квартал, у госкомпании есть кредиты в Совкомбанке, Промсвязьбанке, банках «АК Барс», «Россия» и «Санкт-Петербург». Крупнейший кредитор – Совкомбанк, суммарный размер четырех невозобновляемых кредитных линий в банке – 38 млрд руб. Остальным банкам «Роснано» должно 38,4 млрд руб. По данным МСФО, общая сумма обязательств компании составляет 88,3 млрд руб., краткосрочных – 23 млрд руб. Из этой суммы 15 млрд руб. приходится на краткосрочную часть кредитов и займов, при этом еще в начале года размер этих обязательств был в три раза ниже – 5 млрд руб.