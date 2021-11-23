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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о дефиците в России iPhone 12 и 13 серий

Ведомости

В российских магазинах не хватает смартфонов Apple iPhone 12 и 13 линейки, сообщил «Коммерсантъ». На официальном сайте компании говорится, что iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета придется ждать две-три недели. В сети фирменных магазинов re:Store модели iPhone 13 Pro можно купить только по предзаказу, ожидаемый срок доставки составляет до восьми недель. В наличии в магазинах есть несколько моделей iPhone 13  на 512 Гб. 

Собеседник издания в одной из сетей электроники подтвердил, что клиентам приходится ждать заказ до трех недель. Из-за дефицита iPhone 13 в конце октября и начале ноября резко вырос спрос на смартфоны 11 и 12 линейки. Повышенный спрос на эти модели подтвердили в «Позитронике» и «М.Видео-Эльдорадо». В «Вымпелкоме» заявили, что больше всего не хватает iPhone 12 с 1 Тб памяти и новых Pro и Pro Max. 

По данным МТС, в октябре Apple занимала третье место по продажам смартфонов в абсолютном выражении, доля компании на рынке составляла 14,7%. На первом месте был Samsung  с долей 34,5%, на втором — Xiaomi с долей в 28,1%. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточнил, что из-за дефицита смартфонов доля Apple в ноябре снизилась с 14,5% до 11%. Показатель продолжит снижаться, пока не будет устранен дефицит iPhone на рынке, уверен он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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