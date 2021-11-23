«Коммерсантъ» узнал о дефиците в России iPhone 12 и 13 серий
В российских магазинах не хватает смартфонов Apple iPhone 12 и 13 линейки, сообщил «Коммерсантъ». На официальном сайте компании говорится, что iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета придется ждать две-три недели. В сети фирменных магазинов re:Store модели iPhone 13 Pro можно купить только по предзаказу, ожидаемый срок доставки составляет до восьми недель. В наличии в магазинах есть несколько моделей iPhone 13 на 512 Гб.
Собеседник издания в одной из сетей электроники подтвердил, что клиентам приходится ждать заказ до трех недель. Из-за дефицита iPhone 13 в конце октября и начале ноября резко вырос спрос на смартфоны 11 и 12 линейки. Повышенный спрос на эти модели подтвердили в «Позитронике» и «М.Видео-Эльдорадо». В «Вымпелкоме» заявили, что больше всего не хватает iPhone 12 с 1 Тб памяти и новых Pro и Pro Max.
По данным МТС, в октябре Apple занимала третье место по продажам смартфонов в абсолютном выражении, доля компании на рынке составляла 14,7%. На первом месте был Samsung с долей 34,5%, на втором — Xiaomi с долей в 28,1%. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточнил, что из-за дефицита смартфонов доля Apple в ноябре снизилась с 14,5% до 11%. Показатель продолжит снижаться, пока не будет устранен дефицит iPhone на рынке, уверен он.