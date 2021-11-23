«Коммерсантъ» узнал о дефиците в России iPhone 12 и 13 серий

Собеседник издания в одной из сетей электроники подтвердил, что клиентам приходится ждать заказ до трех недель. Из-за дефицита iPhone 13 в конце октября и начале ноября резко вырос спрос на смартфоны 11 и 12 линейки. Повышенный спрос на эти модели подтвердили в «Позитронике» и «М.Видео-Эльдорадо». В «Вымпелкоме» заявили, что больше всего не хватает iPhone 12 с 1 Тб памяти и новых Pro и Pro Max.