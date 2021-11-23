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WSJ узнал о планах Samsung построить завод по производству микросхем в Техасе

Ведомости

Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует построить завод по производству микросхем в городе Тейлор, штат Техас, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Планы компании связаны с тем, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на расширении производства полупроводников в стране.

Объявление о строительстве завода могут сделать 23 ноября. Компания планирует создать около 1800 рабочих мест, но производство начнется не раньше конца 2024 г., говорится в документах, которые Samsung предоставила властям Техаса. Пресс-секретарь компании сообщила, что решение о месте строительства завода еще не принято. 

Ранее американский производитель автомобилей Ford сообщил, что на фоне мирового дефицита полупроводников договорился с производителем процессоров из США GlobalFoundries о поставках микрочипов и электронных компонентов для автомобилей Ford. Помимо этого компании займутся исследованиями и разработкой в области процессоров, также Ford и GlobalFoundries рассмотрят возможности для производства полупроводников. Целью соглашения является развитие выпуска полупроводников и увеличение поставок чипов Ford другим автопроизводителям из США.

Ранее по теме: Ford рассматривает возможность запуска производства полупроводников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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