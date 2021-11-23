WSJ узнал о планах Samsung построить завод по производству микросхем в Техасе
Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует построить завод по производству микросхем в городе Тейлор, штат Техас, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Планы компании связаны с тем, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на расширении производства полупроводников в стране.
Объявление о строительстве завода могут сделать 23 ноября. Компания планирует создать около 1800 рабочих мест, но производство начнется не раньше конца 2024 г., говорится в документах, которые Samsung предоставила властям Техаса. Пресс-секретарь компании сообщила, что решение о месте строительства завода еще не принято.
Ранее американский производитель автомобилей Ford сообщил, что на фоне мирового дефицита полупроводников договорился с производителем процессоров из США GlobalFoundries о поставках микрочипов и электронных компонентов для автомобилей Ford. Помимо этого компании займутся исследованиями и разработкой в области процессоров, также Ford и GlobalFoundries рассмотрят возможности для производства полупроводников. Целью соглашения является развитие выпуска полупроводников и увеличение поставок чипов Ford другим автопроизводителям из США.