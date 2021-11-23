WSJ узнал о планах Samsung построить завод по производству микросхем в Техасе

Ранее американский производитель автомобилей Ford сообщил, что на фоне мирового дефицита полупроводников договорился с производителем процессоров из США GlobalFoundries о поставках микрочипов и электронных компонентов для автомобилей Ford. Помимо этого компании займутся исследованиями и разработкой в области процессоров, также Ford и GlobalFoundries рассмотрят возможности для производства полупроводников. Целью соглашения является развитие выпуска полупроводников и увеличение поставок чипов Ford другим автопроизводителям из США.