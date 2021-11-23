«Молдовагаз» пока не может решить проблему долга перед «Газпромом»
Газовый оператор «Молдовагаз» пока не нашел коммерческого решения для погашения задолженности перед «Газпромом» по текущим платежам. Об этом сообщил во вторник, 23 ноября, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Речь идет о $74,28 млн, которые Молдавия должна за поставки российского газа в октябре по цене более $790 за тысячу кубометров. Тариф в октябре был установлен исходя из старой цены $148 за тысячу кубометров и таким образом не покрыл разницу, пояснил Спыну. В эту сумму также входит задолженность в размере половины оплаты за ноябрь.
По словам вице-премьера, молдавское правительство поддерживает контакт с «Молдовагазом», чтобы найти выход из ситуации, и обсуждает варианты обеспечения газом жителей страны.
Накануне «Газпром» уведомил Кишинев о том, что прекратит поставки топлива через 48 часов, если не получит платеж. В октябре обе стороны продлили газовый контракт на пять лет «практически на условиях молдавской стороны», пояснил представитель компании Сергей Куприянов, но при условии стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. Стоимость газа по договору зависит от биржевых цен на нефть и газ и устанавливается в конце каждого месяца. В ноябре она составляет $450 за тысячу кубометров.
Ранее в ноябре Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тарифы на газ для конечных потребителей в Молдавии в 2,4 раза — с 4,2 лея (17,8 руб.) до 10,26 лея (43,5 руб.), без учета 8-процентного НДС. Новые тарифы будут действовать в этом месяце, после чего молдавский регулятор утвердит постоянный тариф на срок от шести месяцев до года. 19 ноября НАРЭ опубликовал расчеты, по которым с 1 декабря цена составит 8,81 лея (37,34 руб.).