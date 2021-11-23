Криптобиржа Binance планирует привлечь инвестиции суверенных фондов

Чжао выразил мнение, что «восприятие» биржи регуляторами и ее отношения с ними могут улучшиться, если суверенные фонды приобретут в ней долю. За последний год популярность площадки резко увеличилась: ежедневные объемы транзакций составляют $170 млрд по сравнению с $10-30 млрд два года назад, но вместе с этим возрос и интерес со стороны некоторых правительств.