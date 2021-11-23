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Криптобиржа Binance планирует привлечь инвестиции суверенных фондов

Ведомости

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с несколькими суверенными фондами благосостояния, рассказал глава площадки Чанпэн Чжао в интервью Financial Times. Binance намерена привлечь их инвестиции в обмен на участие в акционерном капитале биржи.

Чжао отказался назвать конкретные фонды, с которыми ведутся переговоры, но речь, по его словам, идет о «значительных суммах». Глава площадки допустил, что инвестиции суверенных фондов могут «привязать» ее к конкретным странам. Это то, с чем компания хочет вести себя осторожно, добавил он.

Чжао выразил мнение, что «восприятие» биржи регуляторами и ее отношения с ними могут улучшиться, если суверенные фонды приобретут в ней долю. За последний год популярность площадки резко увеличилась: ежедневные объемы транзакций составляют $170 млрд по сравнению с $10-30 млрд два года назад, но вместе с этим возрос и интерес со стороны некоторых правительств.

В сентябре стало известно, что американские власти проверяют Binance на предмет инсайдерской торговли и рыночных манипуляций — Комиссия по торговле товарными фьючерсами заподозрила компанию в использовании данных пользователей. Ряд регуляторов, в том числе в Великобритании, Италии, Нидерландах, Японии, Польше, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и ЮАР, выпустили предостережения для инвесторов относительно деятельности биржи. В апреле Управление финансового надзора Германии пригрозило ей миллионными штрафами из-за торгов тoкeнизиpoвaнными акциями без проспекта эмиссии, позднее площадка была вынуждена убрать такие акции из продажи и в Гонконге. 

19 ноября Чжао заявил, что американское подразделение Binance планирует провести несколько раундов привлечения инвестиций в течение следующих одного-двух месяцев перед IPO, которое ожидается в течение ближайших трех лет. Он ожидает, что компания сможет привлечь «пару сотен миллионов» долларов. Кроме того, Binance планирует создать несколько штаб-квартир по всему миру, что означает отход от предыдущей децентрализованной операционной модели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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