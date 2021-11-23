Google и Facebook могут привлечь к размещению социальной рекламы в России

«Мы уже запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку, и с февраля начнутся первые размещения на крупнейших площадках российских компаний: "Яндекс", VK Group, Rambler Group», — сказал он.