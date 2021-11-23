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Google и Facebook могут привлечь к размещению социальной рекламы в России

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Google, Youtube, Facebook и Tiktok планируют привлечь к размещению социальной рекламы в России в 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алексея Гореславского, которого ранее избрали гендиректором АНО «Институт развития интернета».

«Также в следующем году мы планируем подключить иностранные площадки — Google, Youtube, Facebook, Tiktok рамках действующего законодательства», — сказал Гореславский.

Он отметил, что в 2021 г. «Институт развития интернета» уже реализовал пилотные проекты по размещению социальной рекламы о вакцинации, донорстве и поддержке пожилых людей.

«Мы уже запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку, и с февраля начнутся первые размещения на крупнейших площадках российских компаний: "Яндекс", VK Group, Rambler Group», — сказал он.

Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Под действие закона подпадают информационные ресурсы, размещающие рекламу для российской аудитории, число пользователей которых превышает 100 000 в день. «Институт развития интернета» определили как оператора социальной рекламы.

Ранее по теме: Алексей Гореславский назначен главой Института развития интернета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных