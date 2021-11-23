Google и Facebook могут привлечь к размещению социальной рекламы в России
«Также в следующем году мы планируем подключить иностранные площадки — Google, Youtube, Facebook, Tiktok рамках действующего законодательства», — сказал Гореславский.
Он отметил, что в 2021 г. «Институт развития интернета» уже реализовал пилотные проекты по размещению социальной рекламы о вакцинации, донорстве и поддержке пожилых людей.
«Мы уже запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку, и с февраля начнутся первые размещения на крупнейших площадках российских компаний: "Яндекс", VK Group, Rambler Group», — сказал он.
Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Под действие закона подпадают информационные ресурсы, размещающие рекламу для российской аудитории, число пользователей которых превышает 100 000 в день. «Институт развития интернета» определили как оператора социальной рекламы.