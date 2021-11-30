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Финансы

Набиуллина выступила за передачу данных о рассрочках в БКИ

Ведомости

Экосистемы, которые дают рассрочку на товары, должны передавать такую информацию в бюро кредитных историй, чтобы банки могли оценить их долговую нагрузку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». 

Она рассказала, что технологические компании сейчас идут в финансовый сектор, покупая небольшие банки. При этом возникают вопросы у банкиров, когда такие экосистемы продают товары в рассрочку, которая является формой кредитования. 

«Да, это форма кредитования, но у нас в экономике не только банковское кредитование есть, поэтому это, наверное, нормально, но единственное что, на наш взгляд, эти экосистемы должны давать эту информацию в бюро кредитных историй, чтобы банки, оценивая уровень долговой нагрузки, понимали и нагрузку по вот таким рассрочкам — она может быть достаточно большой», — сказала Набиуллина. 

Ранее ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы, потому что их неконтролируемое развитие может создать риски для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности и спровоцировать рост и так высокой доли активов, которые не имеют требований по возврату капитала. ЦБ решил заняться регулированием экосистем, потому что в России банки выстраивают вокруг себя экосистемы, а те могут стать доминирующими.

Ранее по теме: ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных