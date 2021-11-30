Набиуллина выступила за передачу данных о рассрочках в БКИ

«Да, это форма кредитования, но у нас в экономике не только банковское кредитование есть, поэтому это, наверное, нормально, но единственное что, на наш взгляд, эти экосистемы должны давать эту информацию в бюро кредитных историй, чтобы банки, оценивая уровень долговой нагрузки, понимали и нагрузку по вот таким рассрочкам — она может быть достаточно большой», — сказала Набиуллина.