Набиуллина выступила за передачу данных о рассрочках в БКИ
Экосистемы, которые дают рассрочку на товары, должны передавать такую информацию в бюро кредитных историй, чтобы банки могли оценить их долговую нагрузку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии 13-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Она рассказала, что технологические компании сейчас идут в финансовый сектор, покупая небольшие банки. При этом возникают вопросы у банкиров, когда такие экосистемы продают товары в рассрочку, которая является формой кредитования.
«Да, это форма кредитования, но у нас в экономике не только банковское кредитование есть, поэтому это, наверное, нормально, но единственное что, на наш взгляд, эти экосистемы должны давать эту информацию в бюро кредитных историй, чтобы банки, оценивая уровень долговой нагрузки, понимали и нагрузку по вот таким рассрочкам — она может быть достаточно большой», — сказала Набиуллина.
Ранее ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы, потому что их неконтролируемое развитие может создать риски для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности и спровоцировать рост и так высокой доли активов, которые не имеют требований по возврату капитала. ЦБ решил заняться регулированием экосистем, потому что в России банки выстраивают вокруг себя экосистемы, а те могут стать доминирующими.