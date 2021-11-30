Прокуратура требует взыскать с автодилера «Рольф» и его основателя почти 13 млрд рублей

Петров вместе с тремя другими фигурантами обвиняются в незаконном выводе почти 4 млрд руб. за границу. В основу обвинения легла сделка, в рамках которой в 2014 г. юрлицо автодилера, ООО «Рольф», выкупило за 3,9 млрд руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф эстейт», которому принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость. Эти средства были переведены на счета в австрийский банк. По версии следствия, сделка была фиктивной, а реальная стоимость акций не превышала 200 млн руб. Фигуранты дела с этим не согласны и утверждают, что все операции по сделке происходили легально в рамках реорганизации.