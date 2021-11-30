Прокуратура требует взыскать с автодилера «Рольф» и его основателя почти 13 млрд рублей
Химкинский городской суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к автодилеру «Рольф» и его основателю Сергею Петрову на сумму 12,85 млрд руб.
«По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику АО «Рольф» в пределах суммы исковых требований. АО «Рольф» сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований», — говорится в сообщении компании.
Петров вместе с тремя другими фигурантами обвиняются в незаконном выводе почти 4 млрд руб. за границу. В основу обвинения легла сделка, в рамках которой в 2014 г. юрлицо автодилера, ООО «Рольф», выкупило за 3,9 млрд руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф эстейт», которому принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость. Эти средства были переведены на счета в австрийский банк. По версии следствия, сделка была фиктивной, а реальная стоимость акций не превышала 200 млн руб. Фигуранты дела с этим не согласны и утверждают, что все операции по сделке происходили легально в рамках реорганизации.
В июне 2019 г. в отношении Петрова, а также бывшего гендиректор «Рольфа» Татьяны Луковецкой, члена совета директоров компании-автодилера Анатолия Кайро и директора Panabel Limited Георгия Кафкалия было возбуждено уголовное дело. Петров, Луковецкая и Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Кайро был помещен под домашний арест, который позже заменили на запрет определенных действий. На прошлой неделе судебные приставы заблокировали один из счетов «Рольфа» в рамках расследования.
По итогам прошлого года «Рольф» стал крупнейшим автодилером в России. Портфель брендов компании включает 20 автомобильных и один мотоциклетный бренд, ей принадлежит 59 шоурумов. Группа «Рольф» через кипрскую Delance Limited принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) — трасту, действующему в интересах семьи Петрова. Delance Limited ранее заявляла о планах продать бизнес «Рольфа» одному покупателю (шорт-лист, по словам гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, составил порядка десяти партнеров), однако компания отказалась от этих планов из-за пандемии коронавируса.
В первом полугодии текущего года «Рольф» увеличил выручку по МСФО в годовом выражении в 1,8 раза до 166,9 млрд руб. Чистая прибыль автодилера за отчетный период составила 9,9 млрд руб. против 1,1 млрд руб. годом ранее. Состояние самого Петрова в прошлом году оценивалось в $950 млн.