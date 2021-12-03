«Коммерсантъ» узнал о росте продаж растительных аналогов молока и мяса

Во «Вкусвилле» рассказали, что продажи растительного аналога мяса за год выросли на 18%, растительного молока – на 76% из-за расширения ассортимента и улучшения вкуса. В «Азбуке вкуса» сообщили о стабильном спросе на аналоги мяса и молока, а число наименований за год выросло в два-три раза. В «Магните» отметили, что продажи растительного мяса с июня в абсолютном выражении выросли на 26%, а заменителей молока с января – на 39%.