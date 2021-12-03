«Коммерсантъ» узнал о росте продаж растительных аналогов молока и мяса
Продажи растительных аналогов молочных и мясных продуктов в России в октябре 2021 г. выросли на 19% в натуральном выражении и на 18% в денежном год к году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков NielsenIq. За этот период оборот продуктов животного происхождения в объеме сократился на 1%, а в денежном выражении вырос на 6%.
а последние два года продажи растительных аналогов молочных продуктов и мяса выросли вдвое. 55% рынка занимают аналоги молока, около 30% — молочных десертов, 15% — аналоги мяса.
Euromonitor International сообщил, что в 2021 г. продажи этого сегмента могут вырасти на 19%, до 10,6 млрд руб., а в 2022 г. превысят 12 млрд руб. По прогнозу Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), рынок вырастет в 2022 г. на 20-25%, до 15,5 млрд руб.
Руководитель направления по развитию бизнеса Nielsenq Светлана Боброва рассказала, что многие покупатели аналогов молока и мяса не отказываются от продуктов животного происхождения, а сокращают их потребление за счет альтернатив. Рынок, по их данным, может получить дополнительную поддержку от ускоряющейся инфляции. За последний год мясо в среднем подорожало на 12%, а его аналоги – на 4%.
Во «Вкусвилле» рассказали, что продажи растительного аналога мяса за год выросли на 18%, растительного молока – на 76% из-за расширения ассортимента и улучшения вкуса. В «Азбуке вкуса» сообщили о стабильном спросе на аналоги мяса и молока, а число наименований за год выросло в два-три раза. В «Магните» отметили, что продажи растительного мяса с июня в абсолютном выражении выросли на 26%, а заменителей молока с января – на 39%.