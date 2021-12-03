«Белавиа» сообщила о сокращении флота до 15 самолетов из-за санкций
Авиакомпания «Белавиа» сократила количество самолетов в своем использовании до 15 из-за различных ограничительных мер, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
«Уже полгода авиакомпания "Белавка" вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран. В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов», — говорится в сообщении. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне — как регулярных, так и чартерных, уточнили в пресс-службе.
К летнему сезону авиакомпания планирует пополнить флот как за счет приобретения самолетов в собственность, так и заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами Евросоюза.
Белорусским авиакомпаниям запрещено осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Ранее ЕС также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.