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«Белавиа» сообщила о сокращении флота до 15 самолетов из-за санкций

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Авиакомпания «Белавиа» сократила количество самолетов в своем использовании до 15 из-за различных ограничительных мер, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Уже полгода авиакомпания "Белавка" вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран. В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов», — говорится в сообщении. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне — как регулярных, так и чартерных, уточнили в пресс-службе.

К летнему сезону авиакомпания планирует пополнить флот как за счет приобретения самолетов в собственность, так и заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами Евросоюза.

Белорусским авиакомпаниям запрещено осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Ранее ЕС также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.

Ранее по теме: «Белавиа» может потерять две трети авиапарка из-за европейских санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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