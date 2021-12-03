«Белавиа» сообщила о сокращении флота до 15 самолетов из-за санкций

«Уже полгода авиакомпания "Белавка" вынуждена работать в сложных условиях: к ограничениям на перелеты, связанным с распространением COVID-19, добавились запреты на выполнение полетов в ряд стран. В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов», — говорится в сообщении. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов, что вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне — как регулярных, так и чартерных, уточнили в пресс-службе.