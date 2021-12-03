VK может возглавить Владимир Кириенко
Новым генеральным директором VK (бывшая Mail.ru Group) может стать первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» собеседник в телеком-операторе, сотрудник крупной медиакомпании, источник, близкий к VK, а также собеседник в самой компании.
Источник «Ведомостей», близкий к VK, отметил, что Кириенко рассматривается как один из возможных кандидатов, окончательное решение будет принимать совет директоров компании. О том, кто займет место Добродеева после его ухода, внутри пока не объявляли, но информация о том, что этот пост может занять Кириенко, муссировалась в компании, говорит собеседник «Ведомостей» в самой VK.
В случае одобрения кандидатуры советом директоров, Кириенко сменит Бориса Добродеева, который объявил об уходе из компании 3 декабря. Представитель VK от комментариев отказался. «Ведомости» направили запросы в «Ростелеком» и «Газпром-медиа» (акционер VK).
Кириенко 38 лет, он пришел на работу в «Ростелеком» в сентябре 2016 г., по декабрь 2017 г. он занимал должность старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом. В конце 2017 г. был назначен первым вице-президентом «Ростелекома». Там он курировал цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, запуск мультимедийной платформы Wink. Владимир Кириенко является сыном первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. С 2011 г. Кириенко также является председателем совета директоров ООО «Капитал». «Владимир имеет опыт прямых инвестиций в российские компании и ИТ бизнес», — говорится в его биографии, которая опубликована на сайте «Ростелекома». с 2005 по 2011 гг. Кириенко возглавлял совет директоров телекомпании «Волга», а также являлся членом и председателем совета директоров в АКБ «Саровбизнесбанка». Кириенко — выпускник НИУ ВШЭ по специальности «Экономика и финансы фирмы», а также Московской школы управления «Сколково».
Ранее сегодня Добродеев объявил, что покидает VK — он возглавил холдинг в 2016 г. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел, отмечалось в сообщении VK. Добродеев намерен вернуться в USM Holdings Алишера Усманова, где он работал до прихода в VK. Добродеев объявил о своем уходе после объявлении о смене акционеров компании. 3 декабря в пресс-службе «Газпром-медиа» сообщили, что Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество «Газпром-медиа холдинг» 45% уставного капитала компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). В результате «Газпром-медиа» стал акционером VK.
2 декабря USM Holdings объявил о продаже 45% акций «МФ технологий» группе «Согаз». Как пояснили в холдинге, они принадлежали ему через «Мегафон». Еще 9% находятся в сделке с Газпромбанком, пояснил «Ведомостям» представитель основателя USM Алишера Усманова Григорий Левченко. В числе акционеров «Согаза» — члены семьи Ковальчуков и топ-менеджеры банка «Россия» (32,3% через ООО «Аквила»), «Газпром» и его структуры (21%), компания Михаила Шеломова «Акцепт» (12,47%), «дочка» ВТБ «Кордекс» (10%) и др.
В итоге «Согаз» и «Газпром-медиа» вместе получили 90% акций контролирующей VK компании. В пресс-службе «Газпром-медиа», комментируя сделку, заявили, что «VK продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему».