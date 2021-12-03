VK может возглавить Владимир Кириенко

Кириенко 38 лет, он пришел на работу в «Ростелеком» в сентябре 2016 г., по декабрь 2017 г. он занимал должность старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом. В конце 2017 г. был назначен первым вице-президентом «Ростелекома». Там он курировал цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, запуск мультимедийной платформы Wink. Владимир Кириенко является сыном первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. С 2011 г. Кириенко также является председателем совета директоров ООО «Капитал». «Владимир имеет опыт прямых инвестиций в российские компании и ИТ бизнес», — говорится в его биографии, которая опубликована на сайте «Ростелекома». с 2005 по 2011 гг. Кириенко возглавлял совет директоров телекомпании «Волга», а также являлся членом и председателем совета директоров в АКБ «Саровбизнесбанка». Кириенко — выпускник НИУ ВШЭ по специальности «Экономика и финансы фирмы», а также Московской школы управления «Сколково».