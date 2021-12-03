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Бизнес

Google, Meta и Tiktok с начала года оштрафованы в России на 111,6 млн рублей

Ведомости

Компании Google, Meta и Tiktok в 2021 г. были оштрафованы в России на 11,6 млн руб. за неудаление запрещенной информации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Tiktok оплатил полностью штрафы на 4,1 млн руб.

С начала года Meta получила штрафы на сумму 70 млн руб., а Google – на 37,5 млн руб. При этом Meta уплатила восемь штрафов на 26 млн руб., а Google – три штрафа на 6 млн руб. «За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google — 13 штрафов на общую сумму 31,5 млн рублей», — добавили в ведомстве.

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ). К запрещенной информации относятся призывы к экстремизму, детская порнография, информация об употреблении наркотиков, продажа поддельных документов, реклама казино и т. д.

Ранее по теме: Роскомнадзор передал в суд дела в отношении Facebook и Google

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных