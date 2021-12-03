Google, Meta и Tiktok с начала года оштрафованы в России на 111,6 млн рублей
Компании Google, Meta и Tiktok в 2021 г. были оштрафованы в России на 11,6 млн руб. за неудаление запрещенной информации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Tiktok оплатил полностью штрафы на 4,1 млн руб.
С начала года Meta получила штрафы на сумму 70 млн руб., а Google – на 37,5 млн руб. При этом Meta уплатила восемь штрафов на 26 млн руб., а Google – три штрафа на 6 млн руб. «За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google — 13 штрафов на общую сумму 31,5 млн рублей», — добавили в ведомстве.
С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ). К запрещенной информации относятся призывы к экстремизму, детская порнография, информация об употреблении наркотиков, продажа поддельных документов, реклама казино и т. д.