Google, Meta и Tiktok с начала года оштрафованы в России на 111,6 млн рублей

С начала года Meta получила штрафы на сумму 70 млн руб., а Google – на 37,5 млн руб. При этом Meta уплатила восемь штрафов на 26 млн руб., а Google – три штрафа на 6 млн руб. «За неудаление запрещенного контента неоплаченными у Facebook остаются 11 штрафов на общую сумму 44 млн рублей, у Google — 13 штрафов на общую сумму 31,5 млн рублей», — добавили в ведомстве.