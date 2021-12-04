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Бизнес

Apple подала в суд на ФАС России

Ведомости

Компания Apple подала иск к Федеральной антимонопольной службе России. 1 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, на следующий день компания подала ходатайство о приобщении дополнительных документов, следует из картотеки дел суда.

Как сообщил Forbes представитель антимонопольной службы, Apple оспаривает выданное в конце августа ФАС предупреждение.

Оно было выдано в связи с запретом компании на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. В конце октября ведомство возбудило дело в отношении Apple, потому что компания не выполнила предупреждение.

Ранее в ФАС отмечали, что если будет установлено, что компания нарушила закон «О защите конкуренции», Apple будет грозить штраф от суммы выручки на рынке. В конце апреля ФАС наложила на Apple оборотный штраф в $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Рассмотрение дела в отношении компании началось после жалобы «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В ходе проверки ведомство установило, что осенью 2018 г. после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных