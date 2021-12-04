Apple подала в суд на ФАС России
Компания Apple подала иск к Федеральной антимонопольной службе России. 1 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, на следующий день компания подала ходатайство о приобщении дополнительных документов, следует из картотеки дел суда.
Как сообщил Forbes представитель антимонопольной службы, Apple оспаривает выданное в конце августа ФАС предупреждение.
Оно было выдано в связи с запретом компании на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. В конце октября ведомство возбудило дело в отношении Apple, потому что компания не выполнила предупреждение.
Ранее в ФАС отмечали, что если будет установлено, что компания нарушила закон «О защите конкуренции», Apple будет грозить штраф от суммы выручки на рынке. В конце апреля ФАС наложила на Apple оборотный штраф в $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
Рассмотрение дела в отношении компании началось после жалобы «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В ходе проверки ведомство установило, что осенью 2018 г. после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений.