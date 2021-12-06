Производители предупредили о риске дефицита картофеля в 2022 году

Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин на совещании в Минсельхозе заявил, что увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах могут привести к дефициту картофеля в 2022 г. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Лупехин рассказал изданию, что в 2021 г. в России отправили на переработку около 1 млн т картофеля, в 2022 г. показатель вырастет до 1,5 млн т, а к 2026 г. — до 3 млн.