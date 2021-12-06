Производители предупредили о риске дефицита картофеля в 2022 году
Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин на совещании в Минсельхозе заявил, что увеличение мощностей по переработке картофеля на 50% и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах могут привести к дефициту картофеля в 2022 г. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Лупехин рассказал изданию, что в 2021 г. в России отправили на переработку около 1 млн т картофеля, в 2022 г. показатель вырастет до 1,5 млн т, а к 2026 г. — до 3 млн.
Участники совещания в министерстве также отметили, что рост спроса на картофель со стороны переработчиков и рост издержек на производство корнеплода не приведут к снижению цен. В агрофирме «Слава картофеля» сообщили, что дефицит связан также с низкой урожайностью из-за засухи. Индустриальный директор Mareven — производителя картофельного пюре «Роллтон» — Алексей Анашко заявил, что в следующем году, по прогнозам поставщиков, возможна нехватка картофельных хлопьев на рынке, а стоимость сырья может увеличиться на 50%. Также в компании ожидают роста цен на импортное сырье.
По данным Минсельхоза, в 2021 г. в России собрали на 40 000 т картофеля больше, чем в прошлом году, а по итогам года планируется собрать 6,71 млн т, в 2022 г. — 7,2 млн т картофеля. Для этого министерство хочет увеличить субсидии на выращивание картофеля и компенсации затрат на производство и модернизацию мощностей хранения.
В этом году также импортировали 548 900 т картофеля. В министерстве заявили изданию, что в следующем году планируется направить 5 млрд руб. на развитие овощеводства, что создаст предпосылки для наращивания производства картофеля.