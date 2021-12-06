Волож решил не продавать акции «Яндекса» класса В до конца 2023 года
Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож согласился до конца 2023 г. не продавать пакет акций компании класса B, говорится в сообщении «Яндекса».
«Аркадий договорился с "Яндексом" о том, что он (и его семейный траст) не будут продавать или передавать акции класса B в течение следующих двух лет, заканчивающихся 31 декабря 2023 г. Это продление соглашения о блокировке, которое Аркадий (и его семейный траст) заключили в декабре 2019 г.», — отмечается в пресс-релизе компании.
Продолжение блокировки на продажу пакета «внесет ясность в этот вопрос для рынка и обеспечит непрерывность деятельности «Яндекса» в ближайшие годы», подчеркнули в компании.
Семейный траст Воложа владеет примерно 30,8 млн акций компании класса B, следует из сообщения. Этот пакет соответствует доле в 8,7% и обеспечивает 45,5% голосов.
Подавляющая часть этих акций в январе была передана в новый семейный фонд Воложа под названием Lastar Trust. Создание этого фонда – часть новой большой конструкции управления «Яндексом», она начала строиться в конце 2019 г.
В марте этого года Волож и его семейный траст Lastar объявили о планах по продаже до 29 180 акций компании класса A. Около 85% акций «Яндекса» класса A торгуются на американской бирже Nasdaq. Одна такая акция дает один голос на собрании акционеров. Но у российской интернет-компании есть также акции класса B, распределенные между основателями, каждая из них дает 10 голосов. Акции «Яндекса» класса B при продаже или смерти их владельца автоматически конвертируются в акции класса A.
Изменить управление интернет-компанией пришлось в ответ на претензии чиновников из-за того, что большей частью капитала стратегической для российской экономики компании владеют иностранцы. Поэтому руководители «Яндекса» договорились с администрацией президента России и получили согласие миноритарных акционеров компании на то, чтобы специальный Фонд общественных интересов получил определенные права по управлению интернет-гигантом. Прежде всего, «Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей.
Обсуждался и другой аспект: чтобы снять политические риски, «Яндексу» нужно было решить вопрос с пакетом Воложа. После его смерти или в случае продажи им акций контроль по голосам в «Яндексе» получат иностранцы, указывали чиновники. Поэтому Волож обязался не продавать 95% своих акций до января 2022 г. и передал почти все акции в траст. В случае его смерти траст в течение двух лет сохранит право собственности на акции класса B и обязуется голосовать по ним на собраниях акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров «Яндекса».