Суд перевел бывшего вице-президента ПИК Лефеля из СИЗО под домашний арест

Лефеля задержали 8 октября, позже Тверской районный суд арестовал его до 7 декабря. В ГК ПИК «Ведомостям» сообщали, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства.