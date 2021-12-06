Суд перевел бывшего вице-президента ПИК Лефеля из СИЗО под домашний арест
«Удовлетворили (ходатайство следствия. — Ред.), изменили (меру пресечения. — Ред.) на домашний (арест. — Ред.) до 7 февраля», — сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Лефеля задержали 8 октября, позже Тверской районный суд арестовал его до 7 декабря. В ГК ПИК «Ведомостям» сообщали, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства.
Обвинение не связано с деятельностью Лефеля в девелопере «Самолет», сообщал «Ведомостям» представитель группы. Лефель устроился в компанию только в 2021 г., а из ПИК был уволен в 2019 г., рассказали в пресс-службе застройщика.
Источник ТАСС ранее сообщил, что в ходе проведения следственных действий Лефель дал признательные показания. По словам собеседника агентства, в ближайшее время решится вопрос о заключении прокуратурой с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.