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Суд перевел бывшего вице-президента ПИК Лефеля из СИЗО под домашний арест

Ведомости

Тверской районный суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего вице-президента ГК ПИК, а ныне директора по развитию ГК «Самолет» Александра Лефеля, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

«Удовлетворили (ходатайство следствия. — Ред.), изменили (меру пресечения. — Ред.) на домашний (арест. — Ред.) до 7 февраля», — сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Лефеля задержали 8 октября, позже Тверской районный суд арестовал его до 7 декабря. В ГК ПИК «Ведомостям» сообщали, что уголовное дело было возбуждено на основании заявления компании. Службой безопасности были установлены факты злоупотреблений Лефелем в 2017-2018 гг. при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиками на строительство ЖК в Санкт-Петербурге, в том числе мошеннического расходования привлеченных средств дольщиков на «нулевой» стадии строительства.

Обвинение не связано с деятельностью Лефеля в девелопере «Самолет», сообщал «Ведомостям» представитель группы. Лефель устроился в компанию только в 2021 г., а из ПИК был уволен в 2019 г., рассказали в пресс-службе застройщика. 

Источник ТАСС ранее сообщил, что в ходе проведения следственных действий Лефель дал признательные показания. По словам собеседника агентства, в ближайшее время решится вопрос о заключении прокуратурой с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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