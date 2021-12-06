«Роснано» вышло из проекта по производству инфракрасных сенсоров для промбезопасности

«Оптосенс» была создана в 2009 г. для организации в России производства малогабаритных датчиков взрывоопасных газов. Позже было запущено производство сенсоров, основанное на полупроводниковой технологии, которая базируется на разработках, выполненных учеными из ФТИ им. А. Иоффе. Новая производственная линия была запущена в 2011 г., на тот момент общий бюджет проекта составлял 496 млн руб., включая софинансирование «Роснано» в размере 209 млн руб., сообщал РБК. Конечными потребителями инфракрасных сеньоров являются нефтехимическая промышленность (переработка), нефтегазовый комплекс (нефтедобыча, переработка, транспортировка), угольная промышленность (угольные шахты), химическая промышленность и ЖКХ (котельные, газораспределительные сети).