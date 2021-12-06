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«Роснано» вышло из проекта по производству инфракрасных сенсоров для промбезопасности

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Госкомпания «Роснано» продала 49,8% в компании «Оптосенс» — проекте по производству инфракрасных сенсоров Mipex для определения концентрации взрывоопасных газов, сообщили в пресс-службе госкомпании. Покупателями стали компании — разработчики инфракрасных сенсоров, «Эми» и «Ико». 

Сумма сделки не раскрывается, однако, как уточняется в сообщении «Роснано», госкомпания вышла из проекта с «десятикратным возвратом инвестиций».

«Оптосенс» была создана в 2009 г. для организации в России производства малогабаритных датчиков взрывоопасных газов. Позже было запущено производство сенсоров, основанное на полупроводниковой технологии, которая базируется на разработках, выполненных учеными из ФТИ им. А. Иоффе. Новая производственная линия была запущена в 2011 г., на тот момент общий бюджет проекта составлял 496 млн руб., включая софинансирование «Роснано» в размере 209 млн руб., сообщал РБК. Конечными потребителями инфракрасных сеньоров являются нефтехимическая промышленность (переработка), нефтегазовый комплекс (нефтедобыча, переработка, транспортировка), угольная промышленность (угольные шахты), химическая промышленность и ЖКХ (котельные, газораспределительные сети). 

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2020 г. снизилась на 47% в годовом выражении — до 457,9 млн руб., чистая прибыль снизилась до 193 млн руб. На данный момент акционерами «Оптосенса» являются «Роснано» (49,8%) и по 25,1% принадлежит компаниям-разработчикам «Эми» и «Ико». 

Бенифициарами «Ико» являются Софья Погодина и Александр Литвак, бенефициарами «Эми» — Литвак и Михаил Максютенко. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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