«Роснано» погасило выпуск облигаций на 4,5 млрд рублей

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на компанию, что преимущественно держателями этих облигаций были частные инвесторы. Исходя из ставки 9,1% годовых, выплата суммы по купону составила 0,2 млрд руб. В заявлении компании говорится, что «Роснано» продолжает диалог с банками-кредиторами и другими заинтересованными лицами, чтобы пересмотреть условия кредитных обязательств и найти решение для повышения финансовой устойчивости компании и поддержания уровня ликвидности для выполнения своих обязательств. Такие решения должны быть приняты до конца этого года, добавили в «Роснано».