Силуанов рассказал о перезагрузке «Роснано»Пока в компании ищут компромисс с кредиторами
Сейчас «Роснано» находится в процессе перезагрузки, и после того, как был сформирован новый совет директоров, компания перестраивает принципы работы. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах 13-го Инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». «Сейчас компания работает с теми активами, которые есть. Осуществляет, можно сказать, реструктуризацию [портфеля]», – сказал он.
Глава Минфина заверил, что обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, будут выполняться. По остальным долгам ведутся переговоры с кредиторами, уточнил он: «Я уверен, что будет найден компромисс, устраивающий все стороны». Так или иначе, работа компании находится под контролем правительства, подчеркнул министр.
23 ноября пресс-служба Минфина распространила сообщение о том, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», в том числе по выходу общества из исторического проектного портфеля. Ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает отказа правительства от выполнения обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями, подчеркивалось в сообщении.
О преддефолтном состоянии «Роснано» стало известно в пятницу, 19 ноября. В этот день Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано» на основании предписания ЦБ. Тогда же госкомпания сообщила, что обсуждала с кредиторами и крупными держателями облигаций «возможные сценарии реструктуризации». В ходе встречи было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. Вместе с тем госкомпания сообщила о возможных компромиссных вариантах развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев.
В понедельник, 22 ноября, Мосбиржа возобновила торги ценными бумагами «Роснано». На Московской бирже сейчас обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,5 млрд руб. У трех выпусков есть госгарантии Минфина: у двух из них на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один (на 13,4 млрд руб.) обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря – погасить полностью.
К концу первого полугодия 2021 г. у «Роснано» числилось непогашенных кредитных обязательств на 76,3 млрд руб., в основном перед Совкомбанком, банком «Санкт-Петербург», Промсвязьбанком. Обязательств по облигационным займам было на 70,4 млрд руб., следует из ежеквартального отчета.
На ситуацию с «Роснано» отреагировали рейтинговые агентства. В понедельник, 29 ноября, «Эксперт РА» присвоил рейтингу кредитоспособности «Роснано» статус «под наблюдением», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.
Выход проблем «Роснано» в публичную плоскость не был случайным, а в правительстве о нарастающих финансовых проблемах было известно давно, сообщили ранее «Ведомостям» два близких к кабинету министров источника.
По подсчетам «Ведомостей», общий объем господдержки Роснано за 15 лет существования превысил 400 млрд руб. (из них помощь в размере 130 млрд была оказана в виде прямого взноса, остальное – в формате госгарантий под обязательства). Но после 2018 г. госгарантии «Роснано» не предоставлялись. Новая стратегия «Роснано» до 2023 г. уже не предполагала ни госинвестиций, ни новых госгарантий по кредитам, и корпорация продолжила активно занимать на рынке, но без поддержки государства. В 2018 г. она разместила облигаций на 10 млрд руб., в 2019 г. – на 16,5 млрд руб., а в 2020 г. – еще на 12 млрд руб.
С момента образования «Роснано» поддержало 109 проектов. Общая сумма финансирования составила около 500 млрд руб. с учетом средств внешних инвесторов. Из них «Роснано» вложило 205 млрд руб., в том числе за счет перечисленных из бюджета 132 млрд руб. и привлеченных им займов. Еще около 290 млрд руб. вложено в проекты за счет внебюджетных источников, подсчитали «Ведомости».
Среди топ-20 по объемам финансирования проектов «Роснано» 14 были связаны с иностранными или офшорными компаниями, а объем финансирования в них составил 87 млрд руб. Совокупная выручка когда-либо профинансированных «Роснано» или бывших в составе ее портфеля компаний составила в допандемийном 2019 г. 445 млрд руб.