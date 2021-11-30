Силуанов рассказал о перезагрузке «Роснано»

По подсчетам «Ведомостей», общий объем господдержки Роснано за 15 лет существования превысил 400 млрд руб. (из них помощь в размере 130 млрд была оказана в виде прямого взноса, остальное – в формате госгарантий под обязательства). Но после 2018 г. госгарантии «Роснано» не предоставлялись. Новая стратегия «Роснано» до 2023 г. уже не предполагала ни госинвестиций, ни новых госгарантий по кредитам, и корпорация продолжила активно занимать на рынке, но без поддержки государства. В 2018 г. она разместила облигаций на 10 млрд руб., в 2019 г. – на 16,5 млрд руб., а в 2020 г. – еще на 12 млрд руб.