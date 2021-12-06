Европейское космическое агентство призвало ЕС дать отпор монополии SpaceX в космосе
Лидеры стран — членов Евросоюза должны сдержать монополию компании SpaceX в космической индустрии. С таким призывом выступил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервью Financial Times.
По словам Ашбахера, отсутствие координации со стороны правительств, а также поддержка европейскими странами расширения географии сети интернет-спутников Starlink может помешать европейским компаниям конкурировать в коммерческой космической отрасли и запускать спутники на низкую околоземную орбиту, где доминирует американская компания.
«Один человек владеет половиной активных спутников в мире. Это просто невероятно. По сути, он устанавливает правила», — сказал глава ЕКА, добавив, что правительства ЕС должны оказать поддержку европейским интернет-провайдерам, предоставив им равные возможности на рынке.
В настоящее время на орбите находится более 1750 активных спутников Starlink, которые обеспечивают высокоскоростным широкополосным доступом 140 000 пользователей в 20 странах. По данным сайта CelesTrak, общее количество спутников на орбите составляет почти 4800.
Германия уже подала в Международный союз электросвязи заявку на выделение Starlink частот для группировки из 40 000 спутников. В мае сообщалось, что правительство ФРГ пообещало жителям сельских районов страны предоставлять субсидии на покупку оборудования для подключения к спутниковому интернету — в частности, от Starlink. Американский регулятор, Федеральная комиссия по связи, уже выдал SpaceX разрешение на запуск суммарно порядка 30 000 спутников. Основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что в программу Starlin будет вложено $5-10 млрд, пока она не начнет приносить прибыль, а общие инвестиции в проект могут составить $20-30 млрд. Всего, по его словам, планируется запустить на орбиту 42 000 аппаратов.