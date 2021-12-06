Европейское космическое агентство призвало ЕС дать отпор монополии SpaceX в космосе

Германия уже подала в Международный союз электросвязи заявку на выделение Starlink частот для группировки из 40 000 спутников. В мае сообщалось, что правительство ФРГ пообещало жителям сельских районов страны предоставлять субсидии на покупку оборудования для подключения к спутниковому интернету — в частности, от Starlink. Американский регулятор, Федеральная комиссия по связи, уже выдал SpaceX разрешение на запуск суммарно порядка 30 000 спутников. Основатель компании Илон Маск ранее заявлял, что в программу Starlin будет вложено $5-10 млрд, пока она не начнет приносить прибыль, а общие инвестиции в проект могут составить $20-30 млрд. Всего, по его словам, планируется запустить на орбиту 42 000 аппаратов.