CNBC: Маск заявил о риске банкротства SpaceX из-за разработки нового двигателя

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Ship 20 и носителя Super Heavy, достигает почти 120 м в высоту. Это самая высокая ракета в истории. Ее планируется использовать для доставки грузов на Марс и Луну и возвращения на Землю. Корабль рассчитан на 100 пассажиров и способен доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом более 100 т.