CNBC: Маск заявил о риске банкротства SpaceX из-за разработки нового двигателя
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о риске банкротства компании из-за проблем с разработкой двигателей Raptor для ракеты-носителя, сообщил CNBC со ссылкой на копию корпоративного электронного письма Маска.
По словам Маска, кризис в производстве Raptor «намного хуже, чем казалось несколько недель назад». «Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты полетов Starship хотя бы раз в две недели», — сказал бизнесмен.
Издание отметило, что для перехода к орбитальным запускам прототипов ракет компании потребуется до 39 двигателей Raptor, что потребует резкого увеличения их производства. SpaceX не дала оперативного комментария на запрос издания.
Ранее Маск перенес первый орбитальный полет космического корабля Starship на январь 2022 г. Запустить ракету на орбиту планировалось в ноябре, однако в этом месяце в SpaceX намерены лишь закончить работу над стартовым столом и пусковой вышкой.
SpaceX провела несколько тестовых пусков прототипов аппарата в пределах земной атмосферы за последний год, но успехом испытания увенчались только в мае. Тогда прототип SN15 поднялся на высоту около 10 км, а затем приземлился на стартовую площадку.
Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Ship 20 и носителя Super Heavy, достигает почти 120 м в высоту. Это самая высокая ракета в истории. Ее планируется использовать для доставки грузов на Марс и Луну и возвращения на Землю. Корабль рассчитан на 100 пассажиров и способен доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом более 100 т.