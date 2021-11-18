Илон Маск перенес первый орбитальный полет Starship на 2022 год
Первый запуск межпланетного космического корабля Starship от SpaceX на орбиту может состояться уже в январе 2022 г., заявил глава аэрокосмической компании Илон Маск. Ранее планировалось запустить ракету на орбиту в ноябре, однако в этом месяце в SpaceX намерены лишь закончить работу над стартовым столом и пусковой вышкой.
«Мы проведем несколько тестов в декабре и, надеюсь, запустим [Starship] в январе», — сказал Маск во время онлайн-презентации на заседании Национальной инженерной академии наук и Совета по космическим исследованиям медицины.
Предприниматель добавил, что он не уверен, удастся ли Starship успешно выйти на орбиту с первой попытки. При этом он выразил увернность, что ракета в любом случае отправится в космос в 2022 г.
SpaceX провела несколько тестовых пусков прототипов аппарата в пределах земной атмосферы за последний год, но успехом испытания увенчались только в мае. Тогда прототип SN15 поднялся на высоту около 10 километров, а затем приземлился на стартовую площадку.
Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Ship 20 и носителя Super Heavy, достигает почти 120 метров в высоту. Это самая высокая ракета в истории. Ее планируется использовать для доставки грузов на Марс и Луну и возвращения на Землю. Корабль рассчитан на 100 пассажиров и способен доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом более 100 тонн.