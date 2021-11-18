Илон Маск перенес первый орбитальный полет Starship на 2022 год

Первый запуск межпланетного космического корабля Starship от SpaceX на орбиту может состояться уже в январе 2022 г., заявил глава аэрокосмической компании Илон Маск. Ранее планировалось запустить ракету на орбиту в ноябре, однако в этом месяце в SpaceX намерены лишь закончить работу над стартовым столом и пусковой вышкой.