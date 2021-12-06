Webmoney временно остановит пополнение и переводы по рублевым кошелькам
Международная система денежных переводов Webmoney временно остановит операции на пополнение и перевод электронных денег по рублевым кошелькам во исполнение предписания Центробанка России. «Заморозка» данных операций будет действовать в течение полугода, начиная с 7 декабря.
«6 декабря АО Банк «ККБ», Гарант и расчетный банк Системы по рублевым кошелькам (WMP, WMR), получил предписание ЦБ РФ о приостановлении операций пополнения и перевода электронных средств платежа с 7 декабря 2021 г. на 6 месяцев. Это ограничение делает невозможным для участников Системы операции пополнения, обмена и перевода по P и R-кошелькам», — сообщила пресс-служба системы.
В сообщении уточняется, что запрет затрагивает операции по оплате в торгово-сервисных предприятиях, уплате штрафов и налогов, выводу рублей на собственные банковские счета. При этом вывод на банковские карты остается возможным, но только через Систему быстрых платежей (СБП).
Позже в пресс-службе сервиса рассказали ТАСС, что предписание ЦБ стало для компании неожиданностью. «Существенных нарушений, обосновывающих применение таких жестких мер (обычно это связано с выводом капитала, платежами в адрес недолжных получателей или недостатками в борьбе с недобросовестным использованием), по нашему мнению, у нас нет и не было», — отметили в компании, добавив, что предписание ЦБ будет исполнено.