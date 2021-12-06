Webmoney временно остановит пополнение и переводы по рублевым кошелькам

Позже в пресс-службе сервиса рассказали ТАСС, что предписание ЦБ стало для компании неожиданностью. «Существенных нарушений, обосновывающих применение таких жестких мер (обычно это связано с выводом капитала, платежами в адрес недолжных получателей или недостатками в борьбе с недобросовестным использованием), по нашему мнению, у нас нет и не было», — отметили в компании, добавив, что предписание ЦБ будет исполнено.