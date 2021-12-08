МИД ожидает завершения сертификации «Северного потока — 2» весной 2022 года
Сертификация «Северного потока — 2» должна быть завершена весной следующего года, заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий, слова которого передает «РИА Новости».
«По "Северному потоку — 2" ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию», — сказал он.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.
Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.