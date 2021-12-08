СМИ узнали о подготовке Porsche к выходу на IPO

Ранее генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявлял, что концерн намерен в 2021 г. удвоить поставки электромобилей, нарастив показатель до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%.