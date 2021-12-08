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СМИ узнали о подготовке Porsche к выходу на IPO

Ведомости

Автомобильный концерн Volkswagen Group (VW) планирует вывести на IPO бренд спортивных автомобилей класса «люкс» Porsche AG. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. 

По информации СМИ, семьи Порше и Пёрш, которым принадлежит 31,4% акций и 53,3% голосующих прав VW через холдинговую компанию Porsche SE, планируют продать часть своей доли. Далее они намерены купить акции Porshe в ходе IPO.

Журналисты считают, что Порше и Пёрш также могут привлечь до 15 млрд евро за счет продажи акций VW, оставаясь крупнейшими акционерами компании. Выход на IPO позволит концерну привлечь новые средства для финансирования плана по производству электромобилей. 

Ранее генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявлял, что концерн намерен в 2021 г. удвоить поставки электромобилей, нарастив показатель до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%.

Европейская ассоциация автомобильных поставщиков Clepа, ссылаясь на результаты своего опроса, предупреждает о возможной ликвидации 500 000 рабочих мест в ЕС, которые в будущем могут оказаться под угрозой из-за планов на запрет использования автомобилей с двигателей внутреннего сгорания. 

Ранее по теме: Массовое внедрение электромобилей может лишить ЕС 500 000 рабочих мест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных