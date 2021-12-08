СМИ узнали о подготовке Porsche к выходу на IPO
Автомобильный концерн Volkswagen Group (VW) планирует вывести на IPO бренд спортивных автомобилей класса «люкс» Porsche AG. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.
По информации СМИ, семьи Порше и Пёрш, которым принадлежит 31,4% акций и 53,3% голосующих прав VW через холдинговую компанию Porsche SE, планируют продать часть своей доли. Далее они намерены купить акции Porshe в ходе IPO.
Журналисты считают, что Порше и Пёрш также могут привлечь до 15 млрд евро за счет продажи акций VW, оставаясь крупнейшими акционерами компании. Выход на IPO позволит концерну привлечь новые средства для финансирования плана по производству электромобилей.
Ранее генеральный директор Volkswagen AG Герберт Дисс заявлял, что концерн намерен в 2021 г. удвоить поставки электромобилей, нарастив показатель до 1 млн, а к 2025 г. обогнать американского конкурента Tesla и стать мировым лидером в этом секторе. К 2030 г. доля продаваемых компаниями концерна электромобилей в Европе должна достигнуть 60%.
Европейская ассоциация автомобильных поставщиков Clepа, ссылаясь на результаты своего опроса, предупреждает о возможной ликвидации 500 000 рабочих мест в ЕС, которые в будущем могут оказаться под угрозой из-за планов на запрет использования автомобилей с двигателей внутреннего сгорания.