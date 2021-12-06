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Экономика

Массовое внедрение электромобилей может лишить ЕС 500 000 рабочих мест

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Около 500 000 рабочих мест в ЕС могут оказаться под угрозой ликвидации из-за планов на запрет использования автомобилей с двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос, проведенный европейской ассоциацией автомобильных поставщиков Clepа.

Всего в опросе приняли участие около ста автомобильных компаний. В течение пяти лет до наступления 2035 г. может исчезнуть более двух третей рабочих мест в отрасли. По мнению поставщиков, это усложнит возможность смягчения социальных и экономических последствий массовой безработицы, которая, по прогнозам, наступит в результате отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Потребности общества слишком разнообразны, чтобы использовать один универсальный подход. Использование гибридных технологий, "зеленого" водорода и возобновляемых экологически чистых видов топлива будет способствовать развитию инноваций», — заявила генеральный секретарь Clepа Сигрид де Врис.

Ранее результаты опроса, проведенного PwC, показали, что увеличение производства электрических компонентов поможет создать 226 000 новых рабочих мест, что позволит смягчить последствия перехода на электрический транспорт.

В начале 2021 г. Еврокомиссия объявила о новой экологической повестке — намерении исключить выбросы CO2 в новых автомобилях к 2035 г. После этого будет официально запрещено продавать транспортные средства, работающие на ископаемом топливе. В настоящее время ЕК не выпускала постановления о замене их на электромобили, работающие на аккумуляторах, однако крупнейшие автопроизводители ЕС практически исключили использование других технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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