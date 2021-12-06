Массовое внедрение электромобилей может лишить ЕС 500 000 рабочих мест

Всего в опросе приняли участие около ста автомобильных компаний. В течение пяти лет до наступления 2035 г. может исчезнуть более двух третей рабочих мест в отрасли. По мнению поставщиков, это усложнит возможность смягчения социальных и экономических последствий массовой безработицы, которая, по прогнозам, наступит в результате отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.