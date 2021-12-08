В польской PGNiG предупредили о тяжелой зиме в Европе из-за нехватки газа
Заполненность хранилищ газа в Западной Европе находится на рекордно низком уровне, поэтому зима может быть тяжелой, заявил заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский, слова которого передает «РИА новости».
«Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжелой. Хранилища газа в Западной Европе заполнены на рекордно низком уровне, что обуславливает рекордно высокую стоимость», — сказал Вацлавский на 23-м Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году. Также свой вклад внесли безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации и неопределенность вокруг запуска «Северного потока — 2».
6 декабря компания «Газпром», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, сообщила, что из подземных газовых хранилищ в Европе отобрали почти четверть закачанного в этом году газа.