В польской PGNiG предупредили о тяжелой зиме в Европе из-за нехватки газа

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этого стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году. Также свой вклад внесли безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации и неопределенность вокруг запуска «Северного потока — 2».